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https://uz.sputniknews.ru/20230628/uzbekistan-tadjikistan--demarkatsiya-granitsy-36392321.html
Узбекистан и Таджикистан продолжают работы по демаркации границы
Узбекистан и Таджикистан продолжают работы по демаркации границы
Очередное заседание демаркационной комиссии прошло в Кашкадарьинской области.
2023-06-28T18:02+0500
2023-06-28T18:02+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
таджикистан
граница
госграница
демаркация
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В городе Карши Кашкадарьинской области 19-25 июня проходило очередное заседание рабочих группуУзбекско-таджикской совместной демаркационной комиссии, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.В ходе встречи стороны обсудили проект линии демаркации узбекско-таджикской межгосударственной границы. По итогам переговоров подписали соответствующий протокол. Следующая встреча состоится в Таджикистане.Предыдущее заседание рабочих групп состоялось 10-16 апреля в Душанбе.Соглашение между Узбекистаном и Таджикистаном о некоторых участках узбекско-таджикской границы было подписано 9-10 марта 2018 года в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Душанбе.Протяженность узбекско-таджикской границы составляет 1332 километра.Ранее мы сообщали, что Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон о ратификации соглашения о демаркации государственной границы между Узбекистаном и Казахстаном. Завершена также демаркация госграницы между Узбекистаном и Кыргызстаном.
узбекистан
кашкадарьинская область
таджикистан
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узбекистан таджикистан госграница делимитация демаркация заседание рабочей группы совместной демаркационной комиссии карши кашкадарьинская область
узбекистан таджикистан госграница делимитация демаркация заседание рабочей группы совместной демаркационной комиссии карши кашкадарьинская область

Узбекистан и Таджикистан продолжают работы по демаркации границы

18:02 28.06.2023
© SputnikПограничный пункт, архивное фото
Пограничный пункт, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2023
© Sputnik
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Очередное заседание демаркационной комиссии прошло в Кашкадарьинской области.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В городе Карши Кашкадарьинской области 19-25 июня проходило очередное заседание рабочих группуУзбекско-таджикской совместной демаркационной комиссии, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
В ходе встречи стороны обсудили проект линии демаркации узбекско-таджикской межгосударственной границы. По итогам переговоров подписали соответствующий протокол. Следующая встреча состоится в Таджикистане.
Предыдущее заседание рабочих групп состоялось 10-16 апреля в Душанбе.
Соглашение между Узбекистаном и Таджикистаном о некоторых участках узбекско-таджикской границы было подписано 9-10 марта 2018 года в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Душанбе.
Протяженность узбекско-таджикской границы составляет 1332 километра.
Ранее мы сообщали, что Сенат Олий Мажлиса Узбекистана одобрил закон о ратификации соглашения о демаркации государственной границы между Узбекистаном и Казахстаном. Завершена также демаркация госграницы между Узбекистаном и Кыргызстаном.
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