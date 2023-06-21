https://uz.sputniknews.ru/20230621/plenarnoye-zasedaniye-senat-uzbekistan-iyun-2023-36133591.html
Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — что рассмотрят
Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — что рассмотрят
Соответствующее постановление принял Кенгаш верхней палаты. 42 пленарное заседание откроется 22 июня. В повестке дня —8 законов и результаты парламентского запроса.
2023-06-21T08:53+0500
2023-06-21T08:53+0500
2023-06-21T09:22+0500
узбекистан
сенат республики узбекистан
кенгаш
постановление
заседание
общество
парламент
закон
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ТАШКЕНТ, 21 июня — Sputnik. Постановление о созыве 42-го пленарного заседания верхней палаты парламента накануне принял Кенгаш Сената, сообщает пресс-служба.Оно пройдет 22 июня 2023 года с использованием видеоконференцсвязи.Сенаторы рассмотрят 8 законов. В их числе закон “Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и их проектов”, а также изменения и дополнения в некоторые законодательные акты.Поправки, которые претерпят действующие законы, направлены на совершенствование порядка определения размера административного штрафа за неисполнение исполнительных документов, а также деятельности Счетной палаты.Наряду с этим, коррективы вносят в законы “О государственной пошлине”, “О профилактике и лечении наркологических заболеваний”, “О радиочастотном спектре”.Кроме того, члены верхней палаты рассмотрят законы, ратифицирующие договор между Узбекистаном и Казахстаном о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы, а также соглашение между правительствами Узбекистана и Пакистана о сотрудничестве в военно-технической области.Обсудят и результаты парламентского запроса, направленного в Агентство культурного наследия, касающегося хранения музейных предметов и коллекций и обеспечения их безопасности.Ранее Sputnik сообщал о том, что обсудили в Астане председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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узбекистан сенат олий мажлиса узбекистана кенгаш постановление заседание общество закон парламент
узбекистан сенат олий мажлиса узбекистана кенгаш постановление заседание общество закон парламент
Сенат Олий Мажлиса соберется на пленарное заседание — что рассмотрят
08:53 21.06.2023 (обновлено: 09:22 21.06.2023)
Соответствующее постановление принял Кенгаш верхней палаты. 42-е пленарное заседание откроется 22 июня. В повестке дня — 8 законов и результаты парламентского запроса.
ТАШКЕНТ, 21 июня — Sputnik.
Постановление о созыве 42-го пленарного заседания верхней палаты парламента накануне принял Кенгаш Сената, сообщает пресс-служба.
Оно пройдет 22 июня 2023 года с использованием видеоконференцсвязи.
Сенаторы рассмотрят 8 законов. В их числе закон “Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и их проектов”, а также изменения и дополнения в некоторые законодательные акты.
Поправки, которые претерпят действующие законы, направлены на совершенствование порядка определения размера административного штрафа за неисполнение исполнительных документов, а также деятельности Счетной палаты.
Наряду с этим, коррективы вносят в законы “О государственной пошлине”, “О профилактике и лечении наркологических заболеваний”, “О радиочастотном спектре”.
Кроме того, члены верхней палаты рассмотрят законы, ратифицирующие договор между Узбекистаном и Казахстаном о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы, а также соглашение между правительствами Узбекистана и Пакистана о сотрудничестве в военно-технической области.
Обсудят и результаты парламентского запроса, направленного в Агентство культурного наследия, касающегося хранения музейных предметов и коллекций и обеспечения их безопасности.