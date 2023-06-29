https://uz.sputniknews.ru/20230629/ispaniya-postavit-uzbekistan-elektropoyezd-afrosiab-36403571.html

Испания поставит в Узбекистан 4 состава электропоездов "Афросиаб"

Испания поставит в Узбекистан 4 состава электропоездов "Афросиаб"

Об этом говорили в ходе встречи посол Узбекистана в Испании Жахонгир Ганиев и президент испанской компании Patentes Talgo Карлос Паласи Ориол

2023-06-29T11:10+0500

2023-06-29T11:10+0500

2023-06-29T11:11+0500

узбекистан

испания

поезд

скоростной поезд

высокоскоростной поезд

поставки

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Узбекистан в дополнение к имеющимся 6 составам высокоскоростных поездов "Talgo-250" поставят еще 4 состава, сообщает ИА "Дунё".Об этом стало известно в ходе встречи посла Узбекистана в Испании Жахонгира Ганиева с президентом испанской компании Patentes Talgo Карлосом Паласи Ориолом.Компания готова изготовить и поставить для железнодорожной компании Узбекистана 4 состава электропоездов “Афросиаб” в планируемые узбекской стороной сроки, уточняют в сообщении. Ранее собщалось, что в честь Курбан хайита в Узбекистане действуют скидки на внутренние рейсы.

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