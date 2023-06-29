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Испания поставит в Узбекистан 4 состава электропоездов "Афросиаб"
Испания поставит в Узбекистан 4 состава электропоездов "Афросиаб"
Об этом говорили в ходе встречи посол Узбекистана в Испании Жахонгир Ганиев и президент испанской компании Patentes Talgo Карлос Паласи Ориол
2023-06-29T11:10+0500
2023-06-29T11:10+0500
2023-06-29T11:11+0500
узбекистан
испания
поезд
скоростной поезд
высокоскоростной поезд
поставки
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Узбекистан в дополнение к имеющимся 6 составам высокоскоростных поездов "Talgo-250" поставят еще 4 состава, сообщает ИА "Дунё".Об этом стало известно в ходе встречи посла Узбекистана в Испании Жахонгира Ганиева с президентом испанской компании Patentes Talgo Карлосом Паласи Ориолом.Компания готова изготовить и поставить для железнодорожной компании Узбекистана 4 состава электропоездов “Афросиаб” в планируемые узбекской стороной сроки, уточняют в сообщении. Ранее собщалось, что в честь Курбан хайита в Узбекистане действуют скидки на внутренние рейсы.
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узбекистан испания поставка состав электропоезд афросиаб посол жахонгир ганиев президент испанская компания patentes talgo карлос паласи ориол
узбекистан испания поставка состав электропоезд афросиаб посол жахонгир ганиев президент испанская компания patentes talgo карлос паласи ориол
Испания поставит в Узбекистан 4 состава электропоездов "Афросиаб"
11:10 29.06.2023 (обновлено: 11:11 29.06.2023)
Об этом говорили в ходе встречи посол Узбекистана в Испании Жахонгир Ганиев и президент испанской компании Patentes Talgo Карлос Паласи Ориол.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
В Узбекистан в дополнение к имеющимся 6 составам высокоскоростных поездов "Talgo-250" поставят еще 4 состава, сообщает ИА "Дунё"
.
Об этом стало известно в ходе встречи посла Узбекистана в Испании Жахонгира Ганиева с президентом испанской компании Patentes Talgo Карлосом Паласи Ориолом.
"В ходе встречи испанская сторона сообщила о высокой заинтересованности в продолжении многолетнего и плодотворного сотрудничества с Узбекистаном в сфере железнодорожного транспорта и поставке в дополнение к имеющимся 6 составам высокоскоростных поездов "Talgo-250" ещё 4 составов", — говорится в сообщении.
Компания готова изготовить и поставить для железнодорожной компании Узбекистана 4 состава электропоездов “Афросиаб” в планируемые узбекской стороной сроки, уточняют в сообщении.