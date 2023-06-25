https://uz.sputniknews.ru/20230625/kurban-xayit-uzbekistan-skidki-na-vnutrennie-reysy-36288580.html

В честь Курбан-хайита в Узбекистане действуют скидки на внутренние рейсы

В честь Курбан-хайита в Узбекистане действуют скидки на внутренние рейсы

Кроме того, в праздничные дни запустят дополнительные ЖД-рейсы из столицы по трем направлениям.

2023-06-25T15:47+0500

2023-06-25T15:47+0500

2023-06-25T15:47+0500

узбекистан

общество

курбан-хайит

рейсы

авиакомпания uzbekistan airways

узбекистон темир йуллари

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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. В длинные выходные в Узбекистане будут действовать скидки на внутренние авиарейсы, сообщает пресс-служба Министерства туризма республики.В честь праздника узбекистанцы будут отдыхать в течение 5 дней – с 28 июня по 2 июля.В частности, в праздничные дни компания "Uzbekistan Airways" объявила 50% скидки на все внутренние рейсы.А "Узбекистан темир йуллари" с 26 июня по 3 июля вводит дополнительные рейсы поездов по маршрутам "Ташкент-Карши – Ташкент", "Самарканд – Ташкент – Самарканд" и "Ташкент – Наманган – Ташкент", сообщили в пресс-службе.Как мы сообщали ранее, компания "Uzbekistan Airways" также ввела дополнительные рейсы в праздничные дни.В Курбан-хайит автобусы в Ташкенте начнут ездить с раннего утра.Как будет работать ташкентское метро в Курбан хайит — расписаниеРасписание праздничного намаза на Курбан хайит по Узбекистану

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