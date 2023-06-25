Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230625/kurban-xayit-uzbekistan-skidki-na-vnutrennie-reysy-36288580.html
В честь Курбан-хайита в Узбекистане действуют скидки на внутренние рейсы
В честь Курбан-хайита в Узбекистане действуют скидки на внутренние рейсы
Кроме того, в праздничные дни запустят дополнительные ЖД-рейсы из столицы по трем направлениям.
2023-06-25T15:47+0500
2023-06-25T15:47+0500
узбекистан
общество
курбан-хайит
рейсы
авиакомпания uzbekistan airways
узбекистон темир йуллари
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/06/33615162_0:107:2730:1643_1920x0_80_0_0_546d31632703e0696e97588b7d03ccc4.jpg
ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. В длинные выходные в Узбекистане будут действовать скидки на внутренние авиарейсы, сообщает пресс-служба Министерства туризма республики.В честь праздника узбекистанцы будут отдыхать в течение 5 дней – с 28 июня по 2 июля.В частности, в праздничные дни компания "Uzbekistan Airways" объявила 50% скидки на все внутренние рейсы.А "Узбекистан темир йуллари" с 26 июня по 3 июля вводит дополнительные рейсы поездов по маршрутам "Ташкент-Карши – Ташкент", "Самарканд – Ташкент – Самарканд" и "Ташкент – Наманган – Ташкент", сообщили в пресс-службе.Как мы сообщали ранее, компания "Uzbekistan Airways" также ввела дополнительные рейсы в праздничные дни.В Курбан-хайит автобусы в Ташкенте начнут ездить с раннего утра.Как будет работать ташкентское метро в Курбан хайит — расписаниеРасписание праздничного намаза на Курбан хайит по Узбекистану
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/06/33615162_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_547e1c5a2f6c81b7fe67f11ffa399f9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан общество курбан-хайит праздничные дни долгие выходные скидки внутренние рейсы дополнительные рейсы
узбекистан общество курбан-хайит праздничные дни долгие выходные скидки внутренние рейсы дополнительные рейсы

В честь Курбан-хайита в Узбекистане действуют скидки на внутренние рейсы

15:47 25.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / 20141002_Uzbekistan_0818 SamarkandСкоростной поезд "Afrosiyob" в Самарканде.
Скоростной поезд Afrosiyob в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / 20141002_Uzbekistan_0818 Samarkand
Подписаться на
НовостиTelegram
Кроме того, в праздничные дни запустят дополнительные ЖД-рейсы из столицы по трем направлениям.
ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. В длинные выходные в Узбекистане будут действовать скидки на внутренние авиарейсы, сообщает пресс-служба Министерства туризма республики.
В честь праздника узбекистанцы будут отдыхать в течение 5 дней – с 28 июня по 2 июля.
"Министерство культуры и туризма в сотрудничестве с рядом государственных организаций объявило специальные скидки по всей стране, чтобы жители могли провести достойно выходные в связи с этим праздником", - говорится в сообщении пресс-службы.
В частности, в праздничные дни компания "Uzbekistan Airways" объявила 50% скидки на все внутренние рейсы.
А "Узбекистан темир йуллари" с 26 июня по 3 июля вводит дополнительные рейсы поездов по маршрутам "Ташкент-Карши – Ташкент", "Самарканд – Ташкент – Самарканд" и "Ташкент – Наманган – Ташкент", сообщили в пресс-службе.
Как мы сообщали ранее, компания "Uzbekistan Airways" также ввела дополнительные рейсы в праздничные дни.
В Курбан-хайит автобусы в Ташкенте начнут ездить с раннего утра.
Как будет работать ташкентское метро в Курбан хайит — расписание
Расписание праздничного намаза на Курбан хайит по Узбекистану
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0