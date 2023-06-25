https://uz.sputniknews.ru/20230625/kurban-xayit-uzbekistan-skidki-na-vnutrennie-reysy-36288580.html
В честь Курбан-хайита в Узбекистане действуют скидки на внутренние рейсы
В честь Курбан-хайита в Узбекистане действуют скидки на внутренние рейсы
Кроме того, в праздничные дни запустят дополнительные ЖД-рейсы из столицы по трем направлениям.
2023-06-25T15:47+0500
2023-06-25T15:47+0500
2023-06-25T15:47+0500
узбекистан
общество
курбан-хайит
рейсы
авиакомпания uzbekistan airways
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. В длинные выходные в Узбекистане будут действовать скидки на внутренние авиарейсы, сообщает пресс-служба Министерства туризма республики.В честь праздника узбекистанцы будут отдыхать в течение 5 дней – с 28 июня по 2 июля.В частности, в праздничные дни компания "Uzbekistan Airways" объявила 50% скидки на все внутренние рейсы.А "Узбекистан темир йуллари" с 26 июня по 3 июля вводит дополнительные рейсы поездов по маршрутам "Ташкент-Карши – Ташкент", "Самарканд – Ташкент – Самарканд" и "Ташкент – Наманган – Ташкент", сообщили в пресс-службе.Как мы сообщали ранее, компания "Uzbekistan Airways" также ввела дополнительные рейсы в праздничные дни.В Курбан-хайит автобусы в Ташкенте начнут ездить с раннего утра.Как будет работать ташкентское метро в Курбан хайит — расписаниеРасписание праздничного намаза на Курбан хайит по Узбекистану
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узбекистан общество курбан-хайит праздничные дни долгие выходные скидки внутренние рейсы дополнительные рейсы
узбекистан общество курбан-хайит праздничные дни долгие выходные скидки внутренние рейсы дополнительные рейсы
В честь Курбан-хайита в Узбекистане действуют скидки на внутренние рейсы
Кроме того, в праздничные дни запустят дополнительные ЖД-рейсы из столицы по трем направлениям.
ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik.
В длинные выходные в Узбекистане будут действовать скидки на внутренние авиарейсы, сообщает
пресс-служба Министерства туризма республики.
В честь праздника узбекистанцы будут отдыхать в течение 5 дней – с 28 июня по 2 июля.
"Министерство культуры и туризма в сотрудничестве с рядом государственных организаций объявило специальные скидки по всей стране, чтобы жители могли провести достойно выходные в связи с этим праздником", - говорится в сообщении пресс-службы.
В частности, в праздничные дни компания "Uzbekistan Airways" объявила 50% скидки на все внутренние рейсы.
А "Узбекистан темир йуллари" с 26 июня по 3 июля вводит дополнительные рейсы поездов по маршрутам "Ташкент-Карши – Ташкент", "Самарканд – Ташкент – Самарканд" и "Ташкент – Наманган – Ташкент", сообщили в пресс-службе.
Как мы сообщали ранее, компания "Uzbekistan Airways" также ввела дополнительные рейсы в праздничные дни
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