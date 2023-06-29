https://uz.sputniknews.ru/20230629/mirziyoyev-erdogan-dalneysheye-rasshireniye-sotrudnichestva-36402055.html
Мирзиёев и Эрдоган обсудили дальнейшее расширение сотрудничества
Мирзиёев и Эрдоган обсудили дальнейшее расширение сотрудничества
Главы государств также поздравили друг друга и братские народы двух стран со священным праздником Курбан хайит
2023-06-29T09:31+0500
2023-06-29T09:31+0500
2023-06-29T10:27+0500
узбекистан
турция
сотрудничество
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
реджеп тайип эрдоган
телефонный разговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/04/25885424_202:112:1200:673_1920x0_80_0_0_d947dac584d6e15b4104147f059eee9c.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Вопросы дальнейшего расширения сотрудничества Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили накануне в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба главы государства. Главы государств поздравили друг друга и братские народы двух стран со священным праздником Курбан хайит, выразив искренние пожелания мира, благополучия и процветания.Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.В Узбекистане продолжается активная реализация крупных инвестпроектов с участием ведущих компаний Турции. С начала года создано порядка 100 новых совместных предприятий, подчеркивается в сообщении.С 1 июля этого года вступает в силу межправительственное Соглашение о преференциальной торговле, что будет способствовать дальнейшему увеличению объемов взаимной торговли. Растет частота авиарейсов между городами двух стран.В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.Лидеры двух государств рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Особо отметили важность тщательной подготовки повестки очередного заседания Совета стратегического сотрудничества Узбекистана и Турции высшего уровня.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/04/25885424_111:0:1178:800_1920x0_80_0_0_7f6df025086cd8777718a30a642b49fd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан турция сотрудничество телефонный разговор президент шавкат мирзиёев реджеп тайип эрдоган поздравление
узбекистан турция сотрудничество телефонный разговор президент шавкат мирзиёев реджеп тайип эрдоган поздравление
Мирзиёев и Эрдоган обсудили дальнейшее расширение сотрудничества
09:31 29.06.2023 (обновлено: 10:27 29.06.2023)
Главы государств также поздравили друг друга и братские народы двух стран со священным праздником Курбан хайит.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Вопросы дальнейшего расширения сотрудничества Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили накануне в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба главы государства
.
Главы государств поздравили друг друга и братские народы двух стран со священным праздником Курбан хайит, выразив искренние пожелания мира, благополучия и процветания.
Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
"Отмечена высокая динамика и плодотворный характер практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах в соответствии с договоренностями на высшем уровне", — говорится в сообщении.
В Узбекистане продолжается активная реализация крупных инвестпроектов с участием ведущих компаний Турции. С начала года создано порядка 100 новых совместных предприятий, подчеркивается в сообщении.
С 1 июля этого года вступает в силу межправительственное Соглашение о преференциальной торговле, что будет способствовать дальнейшему увеличению объемов взаимной торговли. Растет частота авиарейсов между городами двух стран.
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
Лидеры двух государств рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Особо отметили важность тщательной подготовки повестки очередного заседания Совета стратегического сотрудничества Узбекистана и Турции высшего уровня.