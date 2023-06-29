https://uz.sputniknews.ru/20230629/mirziyoyev-erdogan-dalneysheye-rasshireniye-sotrudnichestva-36402055.html

Мирзиёев и Эрдоган обсудили дальнейшее расширение сотрудничества

Мирзиёев и Эрдоган обсудили дальнейшее расширение сотрудничества

Главы государств также поздравили друг друга и братские народы двух стран со священным праздником Курбан хайит

2023-06-29T09:31+0500

2023-06-29T09:31+0500

2023-06-29T10:27+0500

узбекистан

турция

сотрудничество

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

реджеп тайип эрдоган

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Вопросы дальнейшего расширения сотрудничества Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили накануне в ходе телефонного разговора, сообщает пресс-служба главы государства. Главы государств поздравили друг друга и братские народы двух стран со священным праздником Курбан хайит, выразив искренние пожелания мира, благополучия и процветания.Кроме того, были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.В Узбекистане продолжается активная реализация крупных инвестпроектов с участием ведущих компаний Турции. С начала года создано порядка 100 новых совместных предприятий, подчеркивается в сообщении.С 1 июля этого года вступает в силу межправительственное Соглашение о преференциальной торговле, что будет способствовать дальнейшему увеличению объемов взаимной торговли. Растет частота авиарейсов между городами двух стран.В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.Лидеры двух государств рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне. Особо отметили важность тщательной подготовки повестки очередного заседания Совета стратегического сотрудничества Узбекистана и Турции высшего уровня.

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