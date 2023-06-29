https://uz.sputniknews.ru/20230629/muzey-saritsyno-moskva-ekskursiya-uzbekskiy-yazyk-36414110.html

В музее "Царицыно" в Москве начнутся экскурсии на узбекском языке

В музее "Царицыно" в Москве начнутся экскурсии на узбекском языке

В девяти залах Большого дворца комплекса "Царицыно" покажут более тысячи произведений из собрания музея, в том числе узбекские украшения и редкие тюбетейки

2023-06-29T14:38+0500

2023-06-29T14:38+0500

2023-06-29T14:56+0500

узбекистан

россия

музей

царицыно

экскурсия

узбекский язык

москва

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В известном московском музее "Царицыно" стартуют экскурсии на узбекском языке, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане. Первая экскурсия пройдет уже послезавтра, в субботу, в рамках выставки "В поисках народного искусства".Как уточняют в сообщении, идея организовать экскурсии на языках стран Центральной Азии в музее появилась несколько лет назад. В пилотном режиме экскурсии на узбекском языке будут проходить до конца года.Государственный музей-заповедник, дворцово-парковый ансамбль, парк-музей, оранжереи, пруды, выставки русской скульптуры, европейской живописи и многое другое — все это "Царицыно".Жемчужина музея — грандиозный дворцовый комплекс XVIII века. Его строят как загородную резиденцию для Екатерины II. Более двадцати лет над постройкой трудятся выдающиеся русские архитекторы Василий Баженов и Матвей Казаков. В 1927 году в "Царицыне" создается краеведческий музей. В 1984-м большинство исторических зданий передают Музею декоративно-прикладного искусства народов СССР. А в 2007-м здесь официально открывается полностью отреставрированный дворцово-парковый ансамбль.Ранее мы рассказали о том, куда сходить в Ташкенте на праздничных выходных.

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