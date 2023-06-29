https://uz.sputniknews.ru/20230629/muzey-saritsyno-moskva-ekskursiya-uzbekskiy-yazyk-36414110.html
В музее "Царицыно" в Москве начнутся экскурсии на узбекском языке
В музее "Царицыно" в Москве начнутся экскурсии на узбекском языке
В девяти залах Большого дворца комплекса "Царицыно" покажут более тысячи произведений из собрания музея, в том числе узбекские украшения и редкие тюбетейки
2023-06-29T14:38+0500
2023-06-29T14:38+0500
2023-06-29T14:56+0500
узбекистан
россия
музей
царицыно
экскурсия
узбекский язык
москва
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В известном московском музее "Царицыно" стартуют экскурсии на узбекском языке, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане. Первая экскурсия пройдет уже послезавтра, в субботу, в рамках выставки "В поисках народного искусства".Как уточняют в сообщении, идея организовать экскурсии на языках стран Центральной Азии в музее появилась несколько лет назад. В пилотном режиме экскурсии на узбекском языке будут проходить до конца года.Государственный музей-заповедник, дворцово-парковый ансамбль, парк-музей, оранжереи, пруды, выставки русской скульптуры, европейской живописи и многое другое — все это "Царицыно".Жемчужина музея — грандиозный дворцовый комплекс XVIII века. Его строят как загородную резиденцию для Екатерины II. Более двадцати лет над постройкой трудятся выдающиеся русские архитекторы Василий Баженов и Матвей Казаков. В 1927 году в "Царицыне" создается краеведческий музей. В 1984-м большинство исторических зданий передают Музею декоративно-прикладного искусства народов СССР. А в 2007-м здесь официально открывается полностью отреставрированный дворцово-парковый ансамбль.Ранее мы рассказали о том, куда сходить в Ташкенте на праздничных выходных.
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узбекистан россия москва большой дворец комплекс царицыно экскурсии узбекский язык произведения собрания музея ремесло узбекские украшения редкие тюбетейки сюзане выставка
узбекистан россия москва большой дворец комплекс царицыно экскурсии узбекский язык произведения собрания музея ремесло узбекские украшения редкие тюбетейки сюзане выставка
В музее "Царицыно" в Москве начнутся экскурсии на узбекском языке
14:38 29.06.2023 (обновлено: 14:56 29.06.2023)
В девяти залах Большого дворца комплекса "Царицыно" покажут более тысячи произведений из собрания музея, в том числе узбекские украшения и редкие тюбетейки.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
В известном московском музее "Царицыно" стартуют экскурсии на узбекском языке, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане
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"В девяти залах Большого дворца комплекса "Царицыно" будут показаны более 1 000 произведений из собрания музея многие из которых не экспонировались ранее: это образцы ремесла разных народов, среди них узбекские украшения, редкие тюбетейки и сюзане", — говорится в сообщении.
Первая экскурсия пройдет уже послезавтра, в субботу, в рамках выставки "В поисках народного искусства".
Как уточняют в сообщении, идея организовать экскурсии на языках стран Центральной Азии в музее появилась несколько лет назад. В пилотном режиме экскурсии на узбекском языке будут проходить до конца года.
Государственный музей-заповедник, дворцово-парковый ансамбль, парк-музей, оранжереи, пруды, выставки русской скульптуры, европейской живописи и многое другое — все это "Царицыно".
Жемчужина музея — грандиозный дворцовый комплекс XVIII века. Его строят как загородную резиденцию для Екатерины II. Более двадцати лет над постройкой трудятся выдающиеся русские архитекторы Василий Баженов и Матвей Казаков.
В 1927 году в "Царицыне" создается краеведческий музей. В 1984-м большинство исторических зданий передают Музею декоративно-прикладного искусства народов СССР.
А в 2007-м здесь официально открывается полностью отреставрированный дворцово-парковый ансамбль.