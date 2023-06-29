https://uz.sputniknews.ru/20230629/regiony-uzbekistan-sobstvennyy-geoportal-minselxoz-36415930.html
У регионов Узбекистана появились собственные геопорталы — Минсельхоз
У регионов Узбекистана появились собственные геопорталы — Минсельхоз
Это наиболее удобный сервис для визуального просмотра и использования географических данных
2023-06-29T19:46+0500
2023-06-29T19:46+0500
2023-06-29T19:46+0500
узбекистан
минсельхоз узбекистана
регион
новая система
сельское хозяйство
растения
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Минсельхоз Узбекистана разработал интегрированную Геоинформационную систему и геопорталы 13 регионов, сообщает ведомство.Геопорталы — наиболее удобный сервис для просмотра и использования географических данных.Как использовать специально разработанные для регионов геопорталы сотрудникам профильных организаций рассказали на прошедшем семинаре. В рамках электронного обмена в системе, наряду с данными ряда министерств и ведомств, размещена информация Государственного научно-проектного института (ГНПИ) "Уздаверлойиха", Института почвоведения и агрохимических исследований, Аналитического центра качества, состава и репозитории почв, Центра цифровизации агропромышленности. Эта информация отображается в системе и регулярно обновляется, уточняют в сообщении.Ранее мы сообщали, что минсельхоз успешно тестирует новую агротехнику.
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узбекистан регионы минсельхоз геоинформационная система геопорталы географические данные информация землепользователи границы контуры посевные площади почва мониторинг сельскохозяйственные культуры вегетация посевы влажность почва растения
узбекистан регионы минсельхоз геоинформационная система геопорталы географические данные информация землепользователи границы контуры посевные площади почва мониторинг сельскохозяйственные культуры вегетация посевы влажность почва растения
У регионов Узбекистана появились собственные геопорталы — Минсельхоз
Это наиболее удобный сервис для просмотра и использования географических данных.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Минсельхоз Узбекистана разработал интегрированную Геоинформационную систему и геопорталы 13 регионов, сообщает ведомство
.
Геопорталы — наиболее удобный сервис для просмотра и использования географических данных.
Как использовать специально разработанные для регионов геопорталы сотрудникам профильных организаций рассказали на прошедшем семинаре.
"Геопорталы являются наиболее удобным сервисом для визуального просмотра и использования ресурсов пространственных данных. На геопортале размещена информация о землепользователях в регионах, обозначены границы, контуры и посевные площади, внесены данные о почве, мониторинге 8 основных сельскохозяйственных культур, в том числе о вегетации посевов, влажности почвы и растений, о содержании азота в растениях на основе анализа данных космических снимков", — говорится в сообщении ведомства.
В рамках электронного обмена в системе, наряду с данными ряда министерств и ведомств, размещена информация Государственного научно-проектного института (ГНПИ) "Уздаверлойиха", Института почвоведения и агрохимических исследований, Аналитического центра качества, состава и репозитории почв, Центра цифровизации агропромышленности.
Эта информация отображается в системе и регулярно обновляется, уточняют в сообщении.