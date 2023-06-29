https://uz.sputniknews.ru/20230629/regiony-uzbekistan-sobstvennyy-geoportal-minselxoz-36415930.html

У регионов Узбекистана появились собственные геопорталы — Минсельхоз

У регионов Узбекистана появились собственные геопорталы — Минсельхоз

Это наиболее удобный сервис для визуального просмотра и использования географических данных

2023-06-29T19:46+0500

2023-06-29T19:46+0500

2023-06-29T19:46+0500

узбекистан

минсельхоз узбекистана

регион

новая система

сельское хозяйство

растения

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Минсельхоз Узбекистана разработал интегрированную Геоинформационную систему и геопорталы 13 регионов, сообщает ведомство.Геопорталы — наиболее удобный сервис для просмотра и использования географических данных.Как использовать специально разработанные для регионов геопорталы сотрудникам профильных организаций рассказали на прошедшем семинаре. В рамках электронного обмена в системе, наряду с данными ряда министерств и ведомств, размещена информация Государственного научно-проектного института (ГНПИ) "Уздаверлойиха", Института почвоведения и агрохимических исследований, Аналитического центра качества, состава и репозитории почв, Центра цифровизации агропромышленности. Эта информация отображается в системе и регулярно обновляется, уточняют в сообщении.Ранее мы сообщали, что минсельхоз успешно тестирует новую агротехнику.

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