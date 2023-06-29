https://uz.sputniknews.ru/20230629/shavkat-mirziyoyev-telefonnyy-razgovor-gurbanguly-berdymuxamedov-36416647.html

Шавкат Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Шавкат Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения

Президент Узбекистана пожелал Гурбангулы Бердымухамедову здоровья, благополучия и больших успехов, мира и процветания братскому туркменскому народу

2023-06-29T15:59+0500

2023-06-29T15:59+0500

2023-06-29T16:04+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы государства.Президент Узбекистана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова c днем рождения, искренне пожелав ему здоровья, благополучия и больших успехов, мира и процветания братскому туркменскому народу.Особо подчеркнут его весомый вклад в развитие современного Туркменистана, укрепление узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Лидеры Узбекистана и Туркменистана обменялись искренними поздравлениями в связи со священным праздником Курбан хайит. Шавкат Мирзиёев также поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с официальным открытием нового города Аркадаг.Стороны также рассмотрели актуальные вопросы регионального взаимодействия.

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