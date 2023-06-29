https://uz.sputniknews.ru/20230629/shavkat-mirziyoyev-telefonnyy-razgovor-gurbanguly-berdymuxamedov-36416647.html
Шавкат Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения
Шавкат Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения
Президент Узбекистана пожелал Гурбангулы Бердымухамедову здоровья, благополучия и больших успехов, мира и процветания братскому туркменскому народу
2023-06-29T15:59+0500
2023-06-29T15:59+0500
2023-06-29T16:04+0500
узбекистан
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день рождения
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шавкат мирзиёев
гурбангулы бердымухамедов
телефонный разговор
курбан хайит
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы государства.Президент Узбекистана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова c днем рождения, искренне пожелав ему здоровья, благополучия и больших успехов, мира и процветания братскому туркменскому народу.Особо подчеркнут его весомый вклад в развитие современного Туркменистана, укрепление узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.Лидеры Узбекистана и Туркменистана обменялись искренними поздравлениями в связи со священным праздником Курбан хайит. Шавкат Мирзиёев также поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с официальным открытием нового города Аркадаг.Стороны также рассмотрели актуальные вопросы регионального взаимодействия.
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узбекистан туркменистан телефонный разговор президент шавкат мирзиёев национальный лидер туркменский народ председатель халк маслахаты гурбангулы бердымухамедовым укрепление узбекско-туркменские отношения поздравление день рождения праздник курбан хайит
узбекистан туркменистан телефонный разговор президент шавкат мирзиёев национальный лидер туркменский народ председатель халк маслахаты гурбангулы бердымухамедовым укрепление узбекско-туркменские отношения поздравление день рождения праздник курбан хайит
Шавкат Мирзиёев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения
15:59 29.06.2023 (обновлено: 16:04 29.06.2023)
Президент Узбекистана пожелал Гурбангулы Бердымухамедову здоровья, благополучия и больших успехов, мира и процветания братскому туркменскому народу.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба главы государства
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Президент Узбекистана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова c днем рождения, искренне пожелав ему здоровья, благополучия и больших успехов, мира и процветания братскому туркменскому народу.
Особо подчеркнут его весомый вклад в развитие современного Туркменистана, укрепление узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.
Лидеры Узбекистана и Туркменистана обменялись искренними поздравлениями в связи со священным праздником Курбан хайит. Шавкат Мирзиёев также поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с официальным открытием нового города Аркадаг.
"В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества двух стран в сферах торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта. Отмечена активизация плодотворных контактов на всех уровнях, в том числе межрегиональных и культурно-гуманитарных обменов", — говорится в сообщении.
Стороны также рассмотрели актуальные вопросы регионального взаимодействия.