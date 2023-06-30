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https://uz.sputniknews.ru/20230630/36449969.html
Эксперты стран СНГ завершили работу над проектами двух документов
Эксперты стран СНГ завершили работу над проектами двух документов
Они касались статуса Наблюдателя и Партнера Содружества. Теперь документы направят в страны СНГ для внутригосударственного согласования.
2023-06-30T18:20+0500
2023-06-30T18:37+0500
эксперт
снг
проект
документы
минск
беларусь
заседание
политика
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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Проекты положения о статусе Наблюдателя при Содружестве Независимых Государств, статусе Партнера СНГ и соответствующих типовых меморандумов рассмотрели на заседании экспертной группы, сообщает Исполком СНГ.Оно проходило 29-30 июня в столице Беларуси, Минске. В заседании участвовали представители Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и Исполнительного комитета СНГ.По итогам встречи эксперты доработали и большинством голосов согласовали документы. Было решено направить их в страны Содружества для внутригосударственного согласования. После чего проекты документов внесут на рассмотрение Совета глав государств СНГ.Ранее в СНГ на экспертном уровне согласовали Концепцию поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы.
минск
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эксперт снг проект документы минск беларусь заседание политика
эксперт снг проект документы минск беларусь заседание политика

Эксперты стран СНГ завершили работу над проектами двух документов

18:20 30.06.2023 (обновлено: 18:37 30.06.2023)
© Исполком СНГЭксперты стран СНГ завершили работу над проектами документов по статусам Наблюдателя и Партнера Содружества
Эксперты стран СНГ завершили работу над проектами документов по статусам Наблюдателя и Партнера Содружества - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2023
© Исполком СНГ
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Они касались статуса Наблюдателя и Партнера Содружества. Теперь документы направят в страны СНГ для внутригосударственного согласования.
ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Проекты положения о статусе Наблюдателя при Содружестве Независимых Государств, статусе Партнера СНГ и соответствующих типовых меморандумов рассмотрели на заседании экспертной группы, сообщает Исполком СНГ.
Оно проходило 29-30 июня в столице Беларуси, Минске.
В заседании участвовали представители Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и Исполнительного комитета СНГ.
По итогам встречи эксперты доработали и большинством голосов согласовали документы. Было решено направить их в страны Содружества для внутригосударственного согласования. После чего проекты документов внесут на рассмотрение Совета глав государств СНГ.
Ранее в СНГ на экспертном уровне согласовали Концепцию поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции рабочей силы.
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