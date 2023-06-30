https://uz.sputniknews.ru/20230630/moskva-prezentatsiya-natsionalnyy-sentr-narodnaya-diplomatiya-shos-36435847.html
Сегодня в Москве презентуют Национальный центр народной дипломатии ШОС в РФ
Сегодня в Москве презентуют Национальный центр народной дипломатии ШОС в РФ
В мероприятии будут участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров, а представители дипмиссий государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу.
2023-06-30T12:18+0500
2023-06-30T12:18+0500
2023-06-30T12:45+0500
политика
москва
россия
презентация
центр
шос
сергей лавров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1e/36435942_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0fc2a8839cc25ed70d9fb7c57a4ea655.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Сегодня в Москве пройдет презентация Национального центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в России, сообщает посольство РФ в Китае.Также указано, что в своей практической деятельности Центр будет выстраивать горизонтальные связи с аналогичными структурами, действующими в Китае, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане.В мероприятии будут участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров, а также представители дипмиссий государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу.Ранее Sputnik сообщал о том, что народный художник Узбекистана стал послом доброй воли ШОС.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1e/36435942_121:0:1035:686_1920x0_80_0_0_1c974da7397873dd4de8a4c815afa1c7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика москва россия презентация центр шос сергей лавров общество
политика москва россия презентация центр шос сергей лавров общество
Сегодня в Москве презентуют Национальный центр народной дипломатии ШОС в РФ
12:18 30.06.2023 (обновлено: 12:45 30.06.2023)
В мероприятии будут участвовать глава МИД России Сергей Лавров, а также представители дипмиссий государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
Сегодня в Москве пройдет презентация Национального центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в России, сообщает посольство РФ в Китае.
“Центр призван содействовать реализации внешнеполитической линии России на укрепление ШОС, а также углублению дружбы, взаимопонимания и взаимного уважения культурного и цивилизационного многообразия между народами государств, объединенных на шосовской площадке”, — говорится в сообщении.
Также указано, что в своей практической деятельности Центр будет выстраивать горизонтальные связи с аналогичными структурами, действующими в Китае, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане.
В мероприятии будут участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров, а также представители дипмиссий государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу.