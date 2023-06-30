https://uz.sputniknews.ru/20230630/moskva-prezentatsiya-natsionalnyy-sentr-narodnaya-diplomatiya-shos-36435847.html

Сегодня в Москве презентуют Национальный центр народной дипломатии ШОС в РФ

Сегодня в Москве презентуют Национальный центр народной дипломатии ШОС в РФ

В мероприятии будут участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров, а представители дипмиссий государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу.

2023-06-30T12:18+0500

2023-06-30T12:18+0500

2023-06-30T12:45+0500

политика

москва

россия

презентация

центр

шос

сергей лавров

общество

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Сегодня в Москве пройдет презентация Национального центра народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в России, сообщает посольство РФ в Китае.Также указано, что в своей практической деятельности Центр будет выстраивать горизонтальные связи с аналогичными структурами, действующими в Китае, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане.В мероприятии будут участвовать глава МИД РФ Сергей Лавров, а также представители дипмиссий государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу.Ранее Sputnik сообщал о том, что народный художник Узбекистана стал послом доброй воли ШОС.

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