Как узнать "прогноз смерти" — врач
© pexels.com/Polina TankilevitchЧеловек, держащий пробирки
© pexels.com/Polina Tankilevitch
Липидограмма поможет спрогнозировать вероятность возникновения смертельных заболеваний.
О том, что людям в возрасте 40+ необходимо, как минимум раз в год сдавать анализ, позволяющий оценить риск развития смертельно опасных заболеваний, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский радио Sputnik.
Заболевания сердца и сосудов, по данным ВОЗ, являются самой частой причиной смертности в мире. Например, атеросклероз (образование жировых бляшек на стенках артерий) опасен отсутствием жалоб у пациента до приближения катастрофы.
"Атеросклероз – это болезнь номер один в современном мире. Ее коварство заключается в том, что у человека ничего не болит до поры до времени. То есть бляшки атеросклеротические растут, сосуды сужаются, а человеку не больно, он живет как ни в чем не бывало. Но в один момент происходит инсульт, инфаркт, или формируется и отрывается тромб. Катастрофа наступает моментально", — предупредил специалист.
© Depositphotos.com / PaulaphotoБоль в сердце у мужчины
Боль в сердце у мужчины
© Depositphotos.com / Paulaphoto
По его словам, чтобы снизить риск фатального исхода, следует регулярно сдавать специальный анализ крови.
"С точки зрения профилактической медицины важно следить за липидограммой. Это анализ крови, в рамках которого можно посмотреть на соотношение "хорошего" и "плохого" холестерина. Липидограмма позволяет получить коэффициент атерогенности (показатель, характеризующий вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, – ред.). Многие зарубежные коллеги называют этот коэффициент прогнозом смерти", — пояснил Бобровский.
Также он добавил, что если первая липидограмма не показала никаких отклонений от нормы, то исследование нужно повторить через год.
"После 40 лет даже при отсутствии жалоб это исследование желательно проходить тотально всем – и мужчинам, и женщинам” — рекомендовал врач.
Если на липидограмме все в порядке, то можно делать анализ раз в год. Если нет, он посоветовал чаще проверяться и исправлять ситуацию.
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