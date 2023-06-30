https://uz.sputniknews.ru/20230630/prognoz-smert-vrach-analiz-rekomendatsii-36444611.html

Как узнать "прогноз смерти" — врач

Как узнать "прогноз смерти" — врач

Липидограмма поможет спрогнозировать вероятность возникновения смертельных заболеваний.

2023-06-30T22:08+0500

2023-06-30T22:08+0500

2023-06-30T22:08+0500

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О том, что людям в возрасте 40+ необходимо, как минимум раз в год сдавать анализ, позволяющий оценить риск развития смертельно опасных заболеваний, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский радио Sputnik.Заболевания сердца и сосудов, по данным ВОЗ, являются самой частой причиной смертности в мире. Например, атеросклероз (образование жировых бляшек на стенках артерий) опасен отсутствием жалоб у пациента до приближения катастрофы.По его словам, чтобы снизить риск фатального исхода, следует регулярно сдавать специальный анализ крови.Также он добавил, что если первая липидограмма не показала никаких отклонений от нормы, то исследование нужно повторить через год.Если на липидограмме все в порядке, то можно делать анализ раз в год. Если нет, он посоветовал чаще проверяться и исправлять ситуацию.Ранее врач рассказал о том, в чем опасность работы на ногах.

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