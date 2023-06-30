https://uz.sputniknews.ru/20230630/rossiya-vertolet-preimuschestvo-orujiye-zapad-36450747.html

ВСУ пришли в ужас от одной российской боевой машины

ВСУ пришли в ужас от одной российской боевой машины

СМИ: Российский вертолет Ка-52 превосходит западное оружие.

2023-06-30T18:41+0500

2023-06-30T18:41+0500

2023-06-30T18:48+0500

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спецоперация

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ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Российский вертолет Ка-52 представляет огромную угрозу для Вооруженных сил Украины, так как с ним не может справиться западное оружие, пишет немецкий журнал Spiegel. Об этом сообщает РИА Новости.По словам автора, "Аллигатор" располагает внушительным вооружением, в том числе управляемыми ракетами класса "воздух — воздух", "воздух — земля" и противотанковым комплексом "Вихрь". Таким образом, экипаж способен вести огонь с расстояния до 10 км. При этом дальность поражения у немецкого зенитного комплекса Gepard, переданного Украине, недостаточна, как и у ракеты Stinger, способной атаковать технику на расстоянии до 4-6 км.В заключение указано, что армия Украины даже не может послать на перехват Ка-52 самолеты, поскольку истребители РФ могут сбить их с дальнего расстояния. Кроме того, во время таких операций малочисленная авиация ВСУ оказалась бы в непосредственной близости от ракетно-зенитных комплексов России.Ранее в США признали беспомощность своего чудо-оружия на Украине.

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