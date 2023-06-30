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https://uz.sputniknews.ru/20230630/tashkent-svet-otklyucheniye-rayony-1-iyul-36443119.html
Жителей двух районов Ташкента предупредили об отключении света
Жителей двух районов Ташкента предупредили об отключении света
1 июля подачу электроэнергии приостановят по некоторым адресам Алмазарского и Юнусабадского районов столицы Узбекистана. Причина — ремонтные работы.
2023-06-30T15:44+0500
2023-06-30T15:44+0500
узбекистан
ташкент
электричество
район
адреса
общество
свет
ремонт
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. О временном отключении электричества в некоторых локациях Алмазарского и Юнусабадского районов сообщила пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".В связи с ремонтными работами 1 июля, в субботу с 00.00 до 05.00 свет отключат по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Напомним, в марте 2023 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил проект развития электрических сетей Ташкента. На него выделили 3,5 трлн сумов.
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узбекистан ташкент электричество район адреса свет ремонт общество
узбекистан ташкент электричество район адреса свет ремонт общество

Жителей двух районов Ташкента предупредили об отключении света

15:44 30.06.2023
© АО "Региональные электрические сети"В каком районе Ташкента отключили электричество
В каком районе Ташкента отключили электричество - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2023
© АО "Региональные электрические сети"
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1 июля подачу электроэнергии приостановят по некоторым адресам Алмазарского и Юнусабадского районов столицы Узбекистана. Причина — ремонтные работы.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. О временном отключении электричества в некоторых локациях Алмазарского и Юнусабадского районов сообщила пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
В связи с ремонтными работами 1 июля, в субботу с 00.00 до 05.00 свет отключат по следующим адресам:
Алмазарский район: в махаллях “Иброхим ота”, “Чукурсой”, “Ахил” и “Мойарик”;
Юнусабадский район: в махаллях “Хасанбой”, “Катта Хасанбой”, “Шарк хакикати”, “Туркистон”, “Йоларик”, “Акбаробод” и “Тикланиш”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
Напомним, в марте 2023 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил проект развития электрических сетей Ташкента. На него выделили 3,5 трлн сумов.
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