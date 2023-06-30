https://uz.sputniknews.ru/20230630/tashkent-svet-otklyucheniye-rayony-1-iyul-36443119.html

Жителей двух районов Ташкента предупредили об отключении света

Жителей двух районов Ташкента предупредили об отключении света

1 июля подачу электроэнергии приостановят по некоторым адресам Алмазарского и Юнусабадского районов столицы Узбекистана. Причина — ремонтные работы.

2023-06-30T15:44+0500

2023-06-30T15:44+0500

2023-06-30T15:44+0500

узбекистан

ташкент

электричество

район

адреса

общество

свет

ремонт

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. О временном отключении электричества в некоторых локациях Алмазарского и Юнусабадского районов сообщила пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".В связи с ремонтными работами 1 июля, в субботу с 00.00 до 05.00 свет отключат по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Напомним, в марте 2023 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил проект развития электрических сетей Ташкента. На него выделили 3,5 трлн сумов.

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