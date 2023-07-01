https://uz.sputniknews.ru/20230701/kak-legchye-perenesti-jara-rekomendatsii-minzdrav-uzbekistan-36468431.html

Как легче перенести жару — рекомендации Минздрава Узбекистана

Как легче перенести жару — рекомендации Минздрава Узбекистана

В числе рекомендаций ведомства — соблюдение питьевого режима, правильное питание и одежда из натуральных тканей

2023-07-01T19:13+0500

2023-07-01T19:13+0500

2023-07-01T19:13+0500

узбекистан

минздрав узбекистана

жара

лето

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Узбекистане наступил самый жаркий период лета, а значит, впереди очень жаркие дни. Минздрав опубликовал рекомендации о том, как легче перенести жару, каким должен быть рацион в этот период, что делать для поддержания водного баланса в организме и как правильно одеваться.Прежде всего, необходимо соблюдать питьевой режим — чистая вода или зеленый чай до 3 литров.Между тем, слишком много жидкости нельзя употреблять людям с проблемами сердечно-сосудистой системы и почек. Минздрав рекомендует также убрать спиртное и отказаться от кофе.Что касается питания, то в рационе должны преобладать продукты растительного происхождения, а потребление мяса и животных жиров лучше снизить. Есть на ночь тяжелую пищу также не рекомендуется.Важен и температурный режим — нужно чаще принимать прохладный душ, но не холодный. С 10.00 до 16.00 по возможности не находиться на улице или держаться в тени.Одежда должна быть свободная, без тугих ремней и воротников. Обязательно из натуральных тканей светлых тонов. Не нужно принебрегать головным убором.Если появились головокружение, головная боль, слабость, тошнота и озноб — это может быть тепловой удар. При этих симптомах необходимо обратиться к врачу.Врач назвала 3 продукта, которых стоит избегать в жару – вы удивитесь, какие

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