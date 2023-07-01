https://uz.sputniknews.ru/20230701/kak-legchye-perenesti-jara-rekomendatsii-minzdrav-uzbekistan-36468431.html
Как легче перенести жару — рекомендации Минздрава Узбекистана
Как легче перенести жару — рекомендации Минздрава Узбекистана
В числе рекомендаций ведомства — соблюдение питьевого режима, правильное питание и одежда из натуральных тканей
2023-07-01T19:13+0500
2023-07-01T19:13+0500
2023-07-01T19:13+0500
узбекистан
минздрав узбекистана
жара
лето
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Узбекистане наступил самый жаркий период лета, а значит, впереди очень жаркие дни. Минздрав опубликовал рекомендации о том, как легче перенести жару, каким должен быть рацион в этот период, что делать для поддержания водного баланса в организме и как правильно одеваться.Прежде всего, необходимо соблюдать питьевой режим — чистая вода или зеленый чай до 3 литров.Между тем, слишком много жидкости нельзя употреблять людям с проблемами сердечно-сосудистой системы и почек. Минздрав рекомендует также убрать спиртное и отказаться от кофе.Что касается питания, то в рационе должны преобладать продукты растительного происхождения, а потребление мяса и животных жиров лучше снизить. Есть на ночь тяжелую пищу также не рекомендуется.Важен и температурный режим — нужно чаще принимать прохладный душ, но не холодный. С 10.00 до 16.00 по возможности не находиться на улице или держаться в тени.Одежда должна быть свободная, без тугих ремней и воротников. Обязательно из натуральных тканей светлых тонов. Не нужно принебрегать головным убором.Если появились головокружение, головная боль, слабость, тошнота и озноб — это может быть тепловой удар. При этих симптомах необходимо обратиться к врачу.Врач назвала 3 продукта, которых стоит избегать в жару – вы удивитесь, какие
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узбекистан минздрав рекомендации жара лето тепловой удар питьевой режим правильное питание одежда натуральные ткани головной убор температурный режим чистая вода зеленый чай
узбекистан минздрав рекомендации жара лето тепловой удар питьевой режим правильное питание одежда натуральные ткани головной убор температурный режим чистая вода зеленый чай
Как легче перенести жару — рекомендации Минздрава Узбекистана
В числе рекомендаций ведомства — соблюдение питьевого режима, правильное питание и одежда из натуральных тканей.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
В Узбекистане наступил самый жаркий период лета, а значит, впереди очень жаркие дни. Минздрав опубликовал рекомендации
о том, как легче перенести жару, каким должен быть рацион в этот период, что делать для поддержания водного баланса в организме и как правильно одеваться.
Прежде всего, необходимо соблюдать питьевой режим — чистая вода или зеленый чай до 3 литров.
Между тем, слишком много жидкости нельзя употреблять людям с проблемами сердечно-сосудистой системы и почек. Минздрав рекомендует также убрать спиртное и отказаться от кофе.
Что касается питания, то в рационе должны преобладать продукты растительного происхождения, а потребление мяса и животных жиров лучше снизить. Есть на ночь тяжелую пищу также не рекомендуется.
Важен и температурный режим — нужно чаще принимать прохладный душ, но не холодный. С 10.00 до 16.00 по возможности не находиться на улице или держаться в тени.
Одежда должна быть свободная, без тугих ремней и воротников. Обязательно из натуральных тканей светлых тонов. Не нужно принебрегать головным убором.
Если появились головокружение, головная боль, слабость, тошнота и озноб — это может быть тепловой удар. При этих симптомах необходимо обратиться к врачу.