https://uz.sputniknews.ru/20230701/sportzal-zamena-vrach-rekomendatsii-36447842.html

Врач посоветовал, чем заменить походы в тренажерный зал

Врач посоветовал, чем заменить походы в тренажерный зал

Поддерживать хорошую форму можно регулярно тренируясь в домашних условиях.

2023-07-01T07:09+0500

2023-07-01T07:09+0500

2023-07-01T07:09+0500

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Для сохранения здоровья важна физическая активность, но не у всех есть возможность регулярно посещать спортзал. Между тем, малоподвижный образ жизни ведет к ожирению, отрицательно влияет на костно-мышечную систему, провоцирует развитие различных заболеваний, рассказал врач-ортопед Михаил Игнатов радио Sputnik.По словам специалиста, идеальный вариант поддержания физической формы — это посещение тренажерного зала. Однако, если у человека нет такой возможности, нужно тренироваться дома.Также он рассказал о пользе занятий на свежем воздухе.Кроме того, он предупредил, что тем, у кого сидячая работа нужно всегда пользоваться случаем, чтобы встать и пройтись.На вопрос, как он относится к пробежке за автобусом или подъему по лестнице, он ответил положительно, однако посоветовал обязательно учитывать состояние здоровья. И при наличии у человека серьезных сердечно-сосудистых заболеваний избегать таких перегрузок.Ранее врач рассказала о том, каких 3-х продуктов нужно избегать в жару.

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