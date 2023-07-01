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Врач посоветовал, чем заменить походы в тренажерный зал
Врач посоветовал, чем заменить походы в тренажерный зал
Поддерживать хорошую форму можно регулярно тренируясь в домашних условиях.
2023-07-01T07:09+0500
2023-07-01T07:09+0500
это интересно
здоровье
состояние здоровья
мнение эксперта
тренажеры
тренировка
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Для сохранения здоровья важна физическая активность, но не у всех есть возможность регулярно посещать спортзал. Между тем, малоподвижный образ жизни ведет к ожирению, отрицательно влияет на костно-мышечную систему, провоцирует развитие различных заболеваний, рассказал врач-ортопед Михаил Игнатов радио Sputnik.По словам специалиста, идеальный вариант поддержания физической формы — это посещение тренажерного зала. Однако, если у человека нет такой возможности, нужно тренироваться дома.Также он рассказал о пользе занятий на свежем воздухе.Кроме того, он предупредил, что тем, у кого сидячая работа нужно всегда пользоваться случаем, чтобы встать и пройтись.На вопрос, как он относится к пробежке за автобусом или подъему по лестнице, он ответил положительно, однако посоветовал обязательно учитывать состояние здоровья. И при наличии у человека серьезных сердечно-сосудистых заболеваний избегать таких перегрузок.Ранее врач рассказала о том, каких 3-х продуктов нужно избегать в жару.
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это интересно здоровье состояние здоровья мнение эксперта тренажеры тренировка
это интересно здоровье состояние здоровья мнение эксперта тренажеры тренировка

Врач посоветовал, чем заменить походы в тренажерный зал

07:09 01.07.2023
© unsplash.com/Victor FreitasМужчина с черной штангой в спортзале.
Мужчина с черной штангой в спортзале. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2023
© unsplash.com/Victor Freitas
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Поддерживать хорошую форму можно регулярно тренируясь в домашних условиях.
Для сохранения здоровья важна физическая активность, но не у всех есть возможность регулярно посещать спортзал. Между тем, малоподвижный образ жизни ведет к ожирению, отрицательно влияет на костно-мышечную систему, провоцирует развитие различных заболеваний, рассказал врач-ортопед Михаил Игнатов радио Sputnik.
По словам специалиста, идеальный вариант поддержания физической формы — это посещение тренажерного зала. Однако, если у человека нет такой возможности, нужно тренироваться дома.
"Дома можно отжиматься, приседать, делать упражнения на мышцы пресса. Упражнений в интернете множество, можно выбрать удобные для себя. Можно использовать дополнительные приспособления, такие как гантели, гири и гимнастические мячи. Для тренировок достаточно получаса. Желательно делать гимнастику утром, если это не выраженные физические нагрузки, но можно и вечером. Самое главное, чтобы занятия были регулярными, в идеале — ежедневными. Хотя и два-три раза в неделю тоже будут положительно сказываться на организме", — объяснил Игнатов.
© unsplash.com/Jonathan BorbaДомашняя тренировка
Женщина, тренирующаяся дома. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2023
Домашняя тренировка
© unsplash.com/Jonathan Borba
Также он рассказал о пользе занятий на свежем воздухе.
"В теплое время года больше возможностей для тренировок на улице, можно ходить в ближайший парк и заниматься на турниках, на брусьях. Также позитивно на организм влияет плавание в открытых водоемах. Зимой можно кататься на лыжах или коньках, ходить в бассейн", — указал эксперт.
© Depositphotos.com / WavebreakmediaБег по лестнице
Бегущий вверх по лестнице спортсмен - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2023
Бег по лестнице
© Depositphotos.com / Wavebreakmedia
Кроме того, он предупредил, что тем, у кого сидячая работа нужно всегда пользоваться случаем, чтобы встать и пройтись.
"Если человек сидит за компьютером более восьми часов в день, то ему хотя бы раз в час необходимо встать, походить и размяться. В обеденный перерыв после принятия пищи обязательно нужно выйти на улицу, пройтись и подышать воздухом. Если есть необходимость связаться с сотрудниками другого отдела, то лучше это сделать не по телефону, а встать и дойти до этого сотрудника”, — рекомендовал Игнатов.
На вопрос, как он относится к пробежке за автобусом или подъему по лестнице, он ответил положительно, однако посоветовал обязательно учитывать состояние здоровья. И при наличии у человека серьезных сердечно-сосудистых заболеваний избегать таких перегрузок.
Ранее врач рассказала о том, каких 3-х продуктов нужно избегать в жару.
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