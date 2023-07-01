https://uz.sputniknews.ru/20230701/tashkent-seminar-uchastiye-pedagog-russkiy-yazyk-36464096.html

Как в Ташкенте прошел семинар с участием учителей русского языка — фото

Как в Ташкенте прошел семинар с участием учителей русского языка — фото

В ходе семинара участники представили современные методические разработки преподавания

2023-07-01T14:06+0500

2023-07-01T14:06+0500

2023-07-01T14:06+0500

узбекистан

россотрудничество

представительство

ташкент

русский язык

учитель

педагог

семинар

сертификат

разработка

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте состоялся практический семинар школы педагогов-тренеров по РКИ (русский как иностранный) "NOTA TERRA", сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане. В ходе мероприятия представили современные методические разработки победителей конкурса педагогического мастерства среди учителей русского языка "Филолог года - 2023".Все участники семинара получили сертификаты и книги.Ранее мы сообщали, что Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики.

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