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https://uz.sputniknews.ru/20230701/tashkent-seminar-uchastiye-pedagog-russkiy-yazyk-36464096.html
Как в Ташкенте прошел семинар с участием учителей русского языка — фото
Как в Ташкенте прошел семинар с участием учителей русского языка — фото
В ходе семинара участники представили современные методические разработки преподавания
2023-07-01T14:06+0500
2023-07-01T14:06+0500
узбекистан
россотрудничество
представительство
ташкент
русский язык
учитель
педагог
семинар
сертификат
разработка
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте состоялся практический семинар школы педагогов-тренеров по РКИ (русский как иностранный) "NOTA TERRA", сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане. В ходе мероприятия представили современные методические разработки победителей конкурса педагогического мастерства среди учителей русского языка "Филолог года - 2023".Все участники семинара получили сертификаты и книги.Ранее мы сообщали, что Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики.
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узбекистан ташкент русский язык семинар педагоги учителя русский дом в ташкенте овременные методические разработки филолог года конкурс сертификаты книги
узбекистан ташкент русский язык семинар педагоги учителя русский дом в ташкенте овременные методические разработки филолог года конкурс сертификаты книги

Как в Ташкенте прошел семинар с участием учителей русского языка — фото

14:06 01.07.2023
© Русский дом в ТашкентеВ Ташкенте прошел семинар с участием учителей русского языка
В Ташкенте прошел семинар с участием учителей русского языка - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2023
© Русский дом в Ташкенте
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В ходе семинара участники представили современные методические разработки победителей конкурса педагогического мастерства среди учителей русского языка.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте состоялся практический семинар школы педагогов-тренеров по РКИ (русский как иностранный) "NOTA TERRA", сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане.
© Русский дом в ТашкентеВ Ташкенте прошел семинар с участием учителей русского языка
В Ташкенте прошел семинар с участием учителей русского языка - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2023
В Ташкенте прошел семинар с участием учителей русского языка
© Русский дом в Ташкенте
В ходе мероприятия представили современные методические разработки победителей конкурса педагогического мастерства среди учителей русского языка "Филолог года - 2023".
© Русский дом в ТашкентеВ Ташкенте прошел семинар с участием учителей русского языка
В Ташкенте прошел семинар с участием учителей русского языка - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2023
В Ташкенте прошел семинар с участием учителей русского языка
© Русский дом в Ташкенте

"Школа "NOTA TERRA" — это хорошая возможность узнать новейшие методики обучения русскому языку и познакомиться с талантливыми коллегами-русистами", — говорится в сообщении.

© Русский дом в ТашкентеВ Ташкенте прошел семинар с участием учителей русского языка
В Ташкенте прошел семинар с участием учителей русского языка - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2023
В Ташкенте прошел семинар с участием учителей русского языка
© Русский дом в Ташкенте
Все участники семинара получили сертификаты и книги.
Ранее мы сообщали, что Национальной библиотеке Узбекистана передали коллекцию русской классики.
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