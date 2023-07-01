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https://uz.sputniknews.ru/20230701/uluchshit-prepodavaniye-russkogo-yazyka-sng-zainteresovat-molodej-36469851.html
Как улучшить преподавание русского языка в СНГ и как заинтересовать этим молодежь?
Как улучшить преподавание русского языка в СНГ и как заинтересовать этим молодежь?
В этих и других вопросах в рамках методических мероприятий Россотрудничества разбирались более 300 педагогов из более чем 60 стран
2023-07-01T18:10+0500
2023-07-01T18:10+0500
узбекистан
россия
русский язык
преподаватель
педагог
кыргызстан
грузия
таджикистан
казахстан
армения
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сегодня завершилась организованная Россотрудничеством недельная серия методических мероприятий для преподавателей русского языка за рубежом. Тема прошедших мероприятий — "Организация курсового обучения русскому языку как иностранному". Мероприятия проходили на онлайн-площадке в виде вебинаров в дистанционном формате. Продолжительность — 24 академических часа. В течение недели зарубежные русисты изучали особенности интенсивных методик преподавания русского языка, обсуждали актуальные проблемы организации курсового обучения и использование электронных образовательных ресурсов. Так, в ходе онлайн-вебинаров обсуждались разные форматы подачи материала для лиц, изучающих русский язык как иностранный, способы и пути интенсификации обучения с учетом последних методических наработок. В рамках консультаций в ответ на запрос участников мероприятий были подготовлены рекомендации по организации корпоративного курса по русскому языку для группы работающих иностранцев. В методических мероприятиях приняли участие более 300 преподавателей из более чем 60 стран. Большего всего слушателей было из Узбекистана, Кыргызстана и Грузии. Также в топ-10 стран по количеству учителей, принявших участие в мероприятии, вошли Таджикистан, Казахстан, Армения, Турция, Греция, Беларусь и Испания. В целом в мероприятии поучаствовали учителя с 6 континентов. Из стран ближнего зарубежья не поучаствовали только учителя из Туркменистана и Литвы (украинские, молдавские, эстонские и латвийские участие приняли). Ввиду большого интереса к таким методическим мероприятиям со стороны преподавателей русского языка со всего мира, в 2023 году АНО ДПО "Международный институт охраны труда" совместно с Россотрудничеством проведут еще два потока подобных методических мероприятий. Первый состоится с 9 по 16 сентября этого года, второй — с 21 по 28 октября. Заявку на участие в следующих потоках методических мероприятий можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте.
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узбекистан россия россотрудничество русский язык педагоги онлайн-площадка вебинар дистанционный формат подача материал кыргызстан грузия таджикистан казахстан армения турция греция беларусь испания

Как улучшить преподавание русского языка в СНГ и как заинтересовать этим молодежь?

18:10 01.07.2023
© РоссотрудничествоЗавершилась недельная серия методических мероприятий для преподавателей русского языка за рубежом, организованная Россотрудничеством
Завершилась недельная серия методических мероприятий для преподавателей русского языка за рубежом, организованная Россотрудничеством - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2023
© Россотрудничество
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В этих и других вопросах в рамках методических мероприятий Россотрудничества разбирались более 300 педагогов из более чем 60 стран.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сегодня завершилась организованная Россотрудничеством недельная серия методических мероприятий для преподавателей русского языка за рубежом. Тема прошедших мероприятий — "Организация курсового обучения русскому языку как иностранному".
Мероприятия проходили на онлайн-площадке в виде вебинаров в дистанционном формате. Продолжительность — 24 академических часа.
В течение недели зарубежные русисты изучали особенности интенсивных методик преподавания русского языка, обсуждали актуальные проблемы организации курсового обучения и использование электронных образовательных ресурсов.
"Актуальность проводимых мероприятий заключается в том, что методы и методики, представленные в рамках курса, были отобраны с учетом конкретной целевой аудитории и с учетом её разноплановости. Они ориентированы на запросы контингента, с которым работают педагоги за рубежом", — пояснили Sputnik в Россотрудничестве.
Так, в ходе онлайн-вебинаров обсуждались разные форматы подачи материала для лиц, изучающих русский язык как иностранный, способы и пути интенсификации обучения с учетом последних методических наработок.
© РоссотрудничествоЗавершилась недельная серия методических мероприятий для преподавателей русского языка за рубежом, организованная Россотрудничеством
Завершилась недельная серия методических мероприятий для преподавателей русского языка за рубежом, организованная Россотрудничеством - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2023
Завершилась недельная серия методических мероприятий для преподавателей русского языка за рубежом, организованная Россотрудничеством
© Россотрудничество
В рамках консультаций в ответ на запрос участников мероприятий были подготовлены рекомендации по организации корпоративного курса по русскому языку для группы работающих иностранцев.

"Участников из стран СНГ заинтересовали особенности работы с иностранной молодежью, задавали вопросы о развитии любви к чтению и потребности в знаниях о современной литературе, — рассказали в Россотрудничестве. — Участников из Европы интересовали вопросы мотивации к изучению русского языка и поддержания интереса к его изучению в современных условиях".

В методических мероприятиях приняли участие более 300 преподавателей из более чем 60 стран. Большего всего слушателей было из Узбекистана, Кыргызстана и Грузии. Также в топ-10 стран по количеству учителей, принявших участие в мероприятии, вошли Таджикистан, Казахстан, Армения, Турция, Греция, Беларусь и Испания.
В целом в мероприятии поучаствовали учителя с 6 континентов. Из стран ближнего зарубежья не поучаствовали только учителя из Туркменистана и Литвы (украинские, молдавские, эстонские и латвийские участие приняли).
Ввиду большого интереса к таким методическим мероприятиям со стороны преподавателей русского языка со всего мира, в 2023 году АНО ДПО "Международный институт охраны труда" совместно с Россотрудничеством проведут еще два потока подобных методических мероприятий.
Первый состоится с 9 по 16 сентября этого года, второй — с 21 по 28 октября.
Заявку на участие в следующих потоках методических мероприятий можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте.
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