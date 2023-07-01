https://uz.sputniknews.ru/20230701/uluchshit-prepodavaniye-russkogo-yazyka-sng-zainteresovat-molodej-36469851.html

Как улучшить преподавание русского языка в СНГ и как заинтересовать этим молодежь?

Как улучшить преподавание русского языка в СНГ и как заинтересовать этим молодежь?

В этих и других вопросах в рамках методических мероприятий Россотрудничества разбирались более 300 педагогов из более чем 60 стран

2023-07-01T18:10+0500

2023-07-01T18:10+0500

2023-07-01T18:10+0500

узбекистан

россия

русский язык

преподаватель

педагог

кыргызстан

грузия

таджикистан

казахстан

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/01/36469500_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1fb5e54b61a7663a1a4943bd100e7941.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Сегодня завершилась организованная Россотрудничеством недельная серия методических мероприятий для преподавателей русского языка за рубежом. Тема прошедших мероприятий — "Организация курсового обучения русскому языку как иностранному". Мероприятия проходили на онлайн-площадке в виде вебинаров в дистанционном формате. Продолжительность — 24 академических часа. В течение недели зарубежные русисты изучали особенности интенсивных методик преподавания русского языка, обсуждали актуальные проблемы организации курсового обучения и использование электронных образовательных ресурсов. Так, в ходе онлайн-вебинаров обсуждались разные форматы подачи материала для лиц, изучающих русский язык как иностранный, способы и пути интенсификации обучения с учетом последних методических наработок. В рамках консультаций в ответ на запрос участников мероприятий были подготовлены рекомендации по организации корпоративного курса по русскому языку для группы работающих иностранцев. В методических мероприятиях приняли участие более 300 преподавателей из более чем 60 стран. Большего всего слушателей было из Узбекистана, Кыргызстана и Грузии. Также в топ-10 стран по количеству учителей, принявших участие в мероприятии, вошли Таджикистан, Казахстан, Армения, Турция, Греция, Беларусь и Испания. В целом в мероприятии поучаствовали учителя с 6 континентов. Из стран ближнего зарубежья не поучаствовали только учителя из Туркменистана и Литвы (украинские, молдавские, эстонские и латвийские участие приняли). Ввиду большого интереса к таким методическим мероприятиям со стороны преподавателей русского языка со всего мира, в 2023 году АНО ДПО "Международный институт охраны труда" совместно с Россотрудничеством проведут еще два потока подобных методических мероприятий. Первый состоится с 9 по 16 сентября этого года, второй — с 21 по 28 октября. Заявку на участие в следующих потоках методических мероприятий можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте.

узбекистан

россия

грузия

таджикистан

казахстан

армения

беларусь

испания

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия россотрудничество русский язык педагоги онлайн-площадка вебинар дистанционный формат подача материал кыргызстан грузия таджикистан казахстан армения турция греция беларусь испания