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https://uz.sputniknews.ru/20230701/uzbekistan-umensheniye-toksichnyye-vybrosy-atmosfera-36460054.html
В Узбекистане уменьшили токсичные выбросы в атмосферу — как это сделали
В Узбекистане уменьшили токсичные выбросы в атмосферу — как это сделали
Как сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, этого удалось достичь за счет целого ряда мероприятий
2023-07-01T10:15+0500
2023-07-01T10:15+0500
узбекистан
экология
выбросы
атмосфера
загрязнение воздуха
предприятия
промышленность
воздух
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Узбекистане количество токсичных выбросов в атмосферу от промышленных предприятий уменьшилось на 35 тыс. тонн (или 4%) по сравнению с 2022 годом, сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.По данным ведомства, такие показатели были достигнуты за счет следующих мероприятий:Ранее, в Ташкенте нарушитель выбросил мусор в неположенном месте — какой штраф.
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узбекистан экология министерство экологии охраны окружающей среды изменения климата токсичные выбросы атмосфера промышленные предприятия модернизация оборудование загрязняющие вещества
узбекистан экология министерство экологии охраны окружающей среды изменения климата токсичные выбросы атмосфера промышленные предприятия модернизация оборудование загрязняющие вещества

В Узбекистане уменьшили токсичные выбросы в атмосферу — как это сделали

10:15 01.07.2023
© Sputnik / Александр Патрин / Перейти в фотобанкСмог
Смог - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2023
© Sputnik / Александр Патрин
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Как сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, этого удалось достичь за счет целого ряда мероприятий.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Узбекистане количество токсичных выбросов в атмосферу от промышленных предприятий уменьшилось на 35 тыс. тонн (или 4%) по сравнению с 2022 годом, сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
По данным ведомства, такие показатели были достигнуты за счет следующих мероприятий:
на 96 промышленных предприятиях модернизировали оборудование и внедрили 362 газоочистных и пылеулавливающих установок, в результате чего предотвратили выброс в атмосферу 2590,8 тонн токсичных отходов;
на 43 новых предприятиях установили 307 фильтров с высоким и средним уровнем экологической опасности;
в период проведения месячника "Чистый воздух" 295 582 автотранспортных средства измерили на количество загрязняющих веществ в выхлопных газах. В 8 041 автотранспортном средстве урегулировали нормы превышения выхлопных газов;
предотвратили выброс в атмосферу 18 тыс. тонн загрязняющих веществ за счет выполнения 245 предприятиями и организациями 486 мероприятий по охране окружающей среды и атмосферного воздуха.
Ранее, в Ташкенте нарушитель выбросил мусор в неположенном месте — какой штраф.
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