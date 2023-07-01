https://uz.sputniknews.ru/20230701/uzbekistan-umensheniye-toksichnyye-vybrosy-atmosfera-36460054.html

В Узбекистане уменьшили токсичные выбросы в атмосферу — как это сделали

В Узбекистане уменьшили токсичные выбросы в атмосферу — как это сделали

Как сообщает министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, этого удалось достичь за счет целого ряда мероприятий

2023-07-01T10:15+0500

2023-07-01T10:15+0500

2023-07-01T10:15+0500

узбекистан

экология

выбросы

атмосфера

загрязнение воздуха

предприятия

промышленность

воздух

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Узбекистане количество токсичных выбросов в атмосферу от промышленных предприятий уменьшилось на 35 тыс. тонн (или 4%) по сравнению с 2022 годом, сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.По данным ведомства, такие показатели были достигнуты за счет следующих мероприятий:Ранее, в Ташкенте нарушитель выбросил мусор в неположенном месте — какой штраф.

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