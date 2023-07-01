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В Узбекистане земли после сбора урожая выделяют нуждающимся в соцподдержке
В Узбекистане земли после сбора урожая выделяют нуждающимся в соцподдержке
В этом сезоне свои доходы увеличат более 4 тыс. малообеспеченных семей Папского района Наманганской области
2023-07-01T20:16+0500
2023-07-01T20:16+0500
2023-07-01T20:16+0500
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сельское хозяйство
население
наманганская область
посев
урожай
малообеспеченные семьи
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. После сбора урожая зерновых, освободившиеся земельные участки, выделяются населению, нуждающемуся в соцзащите, под повторные посевы, сообщает Минсельхоз страны.Таким образом, эффективно используются наделы, и при этом поддерживаются нуждающиеся люди, а их семьи получают доход.Наманганцы практически завершили передачу гектаров. Кроме того, каждая семья получит по 250 кг пшеницы, а всего выделено 519 тонн. Помимо этого нуждающимся выделят 42 тыс. тюков соломы. В Касансайском районе Наманганской области для повторного посева населению выделено 368 га площадей. В частности, в этом сезоне более 1800 малообеспеченных семей получат возможность увеличить свой доход, занимаясь сельским хозяйством. Столько же семей получат 460 тонн пшеницы — по 250 килограммов каждая, 36 тысяч 800 тюков соломы — по 20 штук.Охватить мероприятиями по выделению свободных земель населению паланируется все махалли района, и этот процесс продолжается, уточняют в сообщении Минсельхоза.Ранее мы сообщали, что у регионов Узбекистана появились собственные геопорталы.
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узбекистан соцподдержка папский район наманганская область малообеспеченные семьи туракурганский район пшеница солома земля сбор урожая минсельхоз махалля район
узбекистан соцподдержка папский район наманганская область малообеспеченные семьи туракурганский район пшеница солома земля сбор урожая минсельхоз махалля район
В Узбекистане земли после сбора урожая выделяют нуждающимся в соцподдержке
В этом сезоне свои доходы увеличат более 4 тыс. малообеспеченных семей Папского района Наманганской области.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
После сбора урожая зерновых, освободившиеся земельные участки, выделяются населению, нуждающемуся в соцзащите, под повторные посевы, сообщает Минсельхоз страны
.
Таким образом, эффективно используются наделы, и при этом поддерживаются нуждающиеся люди, а их семьи получают доход.
Наманганцы практически завершили передачу гектаров.
"Более 4000 малообеспеченных семей Папского района благодаря подобной практике в этом сезоне увеличат свои доходы, занимаясь сельским хозяйством на 800 га. Также аналогичному количеству семей будет передано в общей сложности 1005 тонн пшеницы по 250 килограммов, и 80 400 тюков прессованной соломы по 20 на одно домохозяйство. В Туракурганском районе области засеяно 5114 га освободившихся от зерновых площадей, из них 415 га передадут в распоряжение 2075 малообеспеченных жителей", — говорится в сообщении.
Кроме того, каждая семья получит по 250 кг пшеницы, а всего выделено 519 тонн. Помимо этого нуждающимся выделят 42 тыс. тюков соломы.
В Касансайском районе Наманганской области для повторного посева населению выделено 368 га площадей. В частности, в этом сезоне более 1800 малообеспеченных семей получат возможность увеличить свой доход, занимаясь сельским хозяйством. Столько же семей получат 460 тонн пшеницы — по 250 килограммов каждая, 36 тысяч 800 тюков соломы — по 20 штук.
Охватить мероприятиями по выделению свободных земель населению паланируется все махалли района, и этот процесс продолжается, уточняют в сообщении Минсельхоза.