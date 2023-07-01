https://uz.sputniknews.ru/20230701/uzbekistanye-zemlya-sbor-urojay-vydelyayut-nujdayuschimsya-sotspodderjka-36468642.html

В Узбекистане земли после сбора урожая выделяют нуждающимся в соцподдержке

В Узбекистане земли после сбора урожая выделяют нуждающимся в соцподдержке

В этом сезоне свои доходы увеличат более 4 тыс. малообеспеченных семей Папского района Наманганской области

2023-07-01T20:16+0500

2023-07-01T20:16+0500

2023-07-01T20:16+0500

узбекистан

минсельхоз узбекистана

сельское хозяйство

население

наманганская область

посев

урожай

малообеспеченные семьи

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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. После сбора урожая зерновых, освободившиеся земельные участки, выделяются населению, нуждающемуся в соцзащите, под повторные посевы, сообщает Минсельхоз страны.Таким образом, эффективно используются наделы, и при этом поддерживаются нуждающиеся люди, а их семьи получают доход.Наманганцы практически завершили передачу гектаров. Кроме того, каждая семья получит по 250 кг пшеницы, а всего выделено 519 тонн. Помимо этого нуждающимся выделят 42 тыс. тюков соломы. В Касансайском районе Наманганской области для повторного посева населению выделено 368 га площадей. В частности, в этом сезоне более 1800 малообеспеченных семей получат возможность увеличить свой доход, занимаясь сельским хозяйством. Столько же семей получат 460 тонн пшеницы — по 250 килограммов каждая, 36 тысяч 800 тюков соломы — по 20 штук.Охватить мероприятиями по выделению свободных земель населению паланируется все махалли района, и этот процесс продолжается, уточняют в сообщении Минсельхоза.Ранее мы сообщали, что у регионов Узбекистана появились собственные геопорталы.

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