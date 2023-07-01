https://uz.sputniknews.ru/20230701/zachem-missiya-nablyudateli-sng-vizit-oblast-uzbekistan-36463332.html
Зачем миссия наблюдателей от СНГ посетила несколько областей Узбекистана
Зачем миссия наблюдателей от СНГ посетила несколько областей Узбекистана
Международные наблюдетали посетили Кашкадарьинскую, Сурхандарьинскую, Сырдарьинскую и Ташкентскую области
2023-07-01T13:14+0500
2023-07-01T13:14+0500
2023-07-01T13:18+0500
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ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В рамках посещения Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областей 29 и 30 июня представители миссии наблюдателей от СНГ провели встречи с руководством окружных избирательных комиссий, сообщает Исполком СНГ.Международных наблюдеталей проинформировали о ходе подготовки к президентским выборам. Было отмечено отсутствие жалоб и заявлений, связанных с проведением агитационной кампании. Члены миссии особо отметили внимание, которое уделяется на местах обеспечению открытости и прозрачности электорального процесса, ориентированность избирательных комиссий на конструктивное взаимодействие с международными наблюдателями.В сообщении также отмечается, что формирование Миссии наблюдателей от СНГ заканчивается. В Министерство иностранных дел Республики Узбекистан направлены документы на аккредитацию наблюдателей от СНГ, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России и Исполнительный комитет Содружества.Ранее мы сообщали как проголосовать досрочно на выборах президента Узбекистана — инструкция.
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узбекистан выборы президента международные наблюдатели миссия наблюдателей снг посещение кашкадарьинская сурхандарьинская сырдарьинская ташкентская области избирательные участки азербайджан армения беларусь казахстан кыргызстан россия таджикистан туркменистан межпарламентская ассамблея государств – участников снг парламентское собрание союза беларуси и россии исполнительный комитет содружества
узбекистан выборы президента международные наблюдатели миссия наблюдателей снг посещение кашкадарьинская сурхандарьинская сырдарьинская ташкентская области избирательные участки азербайджан армения беларусь казахстан кыргызстан россия таджикистан туркменистан межпарламентская ассамблея государств – участников снг парламентское собрание союза беларуси и россии исполнительный комитет содружества
Зачем миссия наблюдателей от СНГ посетила несколько областей Узбекистана
13:14 01.07.2023 (обновлено: 13:18 01.07.2023)
Международные наблюдетали посетили Кашкадарьинскую, Сурхандарьинскую, Сырдарьинскую и Ташкентскую области.
ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
В рамках посещения Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областей 29 и 30 июня представители миссии наблюдателей от СНГ провели встречи с руководством окружных избирательных комиссий, сообщает Исполком СНГ
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Международных наблюдеталей проинформировали о ходе подготовки к президентским выборам. Было отмечено отсутствие жалоб и заявлений, связанных с проведением агитационной кампании.
"При посещении избирательных участков члены Миссии наблюдали процесс досрочного голосования и отмечают соблюдение всех предусмотренных законодательством процедур — выдачу избирателю в присутствии двух членов участковой комиссии бюллетеней для голосования после подачи им заявления о досрочном голосовании и документа, удостоверяющего личность, роспись в получении бюллетеня, заполнение его в кабине для тайного голосования и запечатывание бюллетеня в конверт, проставление членами комиссии росписей на конверте и штампа комиссии, хранение бюллетеней в опечатанном сейфе", — говорится в сообщении.
Члены миссии особо отметили внимание, которое уделяется на местах обеспечению открытости и прозрачности электорального процесса, ориентированность избирательных комиссий на конструктивное взаимодействие с международными наблюдателями.
В сообщении также отмечается, что формирование Миссии наблюдателей от СНГ заканчивается.
В Министерство иностранных дел Республики Узбекистан направлены документы на аккредитацию наблюдателей от СНГ, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России и Исполнительный комитет Содружества.