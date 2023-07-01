https://uz.sputniknews.ru/20230701/zachem-missiya-nablyudateli-sng-vizit-oblast-uzbekistan-36463332.html

Зачем миссия наблюдателей от СНГ посетила несколько областей Узбекистана

Зачем миссия наблюдателей от СНГ посетила несколько областей Узбекистана

Международные наблюдетали посетили Кашкадарьинскую, Сурхандарьинскую, Сырдарьинскую и Ташкентскую области

2023-07-01T13:14+0500

2023-07-01T13:14+0500

2023-07-01T13:18+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

снг

снг

наблюдатели

миссия

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/02/18116963_0:59:1173:719_1920x0_80_0_0_59a39227ebb2cbb3544245a06df8ac11.jpg

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В рамках посещения Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областей 29 и 30 июня представители миссии наблюдателей от СНГ провели встречи с руководством окружных избирательных комиссий, сообщает Исполком СНГ.Международных наблюдеталей проинформировали о ходе подготовки к президентским выборам. Было отмечено отсутствие жалоб и заявлений, связанных с проведением агитационной кампании. Члены миссии особо отметили внимание, которое уделяется на местах обеспечению открытости и прозрачности электорального процесса, ориентированность избирательных комиссий на конструктивное взаимодействие с международными наблюдателями.В сообщении также отмечается, что формирование Миссии наблюдателей от СНГ заканчивается. В Министерство иностранных дел Республики Узбекистан направлены документы на аккредитацию наблюдателей от СНГ, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан, Межпарламентскую Ассамблею государств – участников СНГ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России и Исполнительный комитет Содружества.Ранее мы сообщали как проголосовать досрочно на выборах президента Узбекистана — инструкция.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан выборы президента международные наблюдатели миссия наблюдателей снг посещение кашкадарьинская сурхандарьинская сырдарьинская ташкентская области избирательные участки азербайджан армения беларусь казахстан кыргызстан россия таджикистан туркменистан межпарламентская ассамблея государств – участников снг парламентское собрание союза беларуси и россии исполнительный комитет содружества