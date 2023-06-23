https://uz.sputniknews.ru/20230623/kak-progolosovat-dosrochno-vybory-prezident-uzbekistan-instruktsiya-36245026.html

Как проголосовать досрочно на выборах президента Узбекистана — инструкция

Как проголосовать досрочно на выборах президента Узбекистана — инструкция

Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана начнется 28 июня 2023 года

2023-06-23T14:14+0500

2023-06-23T14:14+0500

2023-06-23T14:17+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Избиратели, которые не cмогут в день выборов находиться по месту своего жительства, имеют право проголосовать досрочно с 28 июня по 5 июля.Как самому узнать адрес своего избирательного участкаВремя работы избирательных участков:Чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен подать заявление с указанием причины отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу и т.п.) и получить избирательный бюллетень в соответствующей участковой избирательной комиссии.В присутствии не менее двух членов участковой комиссии избиратель расписывается в получении избирательного бюллетеня в списке избирателей.Избиратель заполняет избирательный бюллетень в специально оборудованной кабине или комнате для тайного голосования.Избиратель принимает решение и оставляет заполненный бюллетень в закрытом конверте, который хранится в сейфе соответствующей участковой избирательной комиссии.В месте склеивания конверта ставятся подписи двух членов участковой комиссии, которые подтверждаются печатью комиссии и подписью голосующего.Вопросы о выборах президента в Узбекистане, которые вы стесняетесь задать — отвечает ЦИКГде получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источникиНапомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.

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