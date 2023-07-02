https://uz.sputniknews.ru/20230702/knr-yevrosoyuz-preduprejdeniye-nato-deystviya-otnosheniye-rossiya-36476405.html
В КНР предупредили Евросоюз о расплате за действия НАТО против России
В КНР предупредили Евросоюз о расплате за действия НАТО против России
СМИ: Европа будет вынуждена заплатить огромную цену из-за того, что Североатлантический альянс провоцирует Москву.
2023-07-02T15:39+0500
2023-07-02T15:39+0500
2023-07-02T15:39+0500
в мире
европа
нато
евросоюз
германия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/0d/32212973_0:198:2938:1851_1920x0_80_0_0_51d61353a2c7676a3e15fad1b9aed65a.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Провокации НАТО в отношении России обернутся огромной проблемой для Европы и всего мира, написал обозреватель Жэньминь Жибао Сюй Хайюнь.Об этом сообщают РИА Новости.Так Сюй прокомментировал проведение учений НАТО Air Defender 23, которые, по его мнению, стали провокацией в адрес Москвы. По словам обозревателя китайского ежедневного издания, маневры позволили миру увидеть, что альянс застрял в петле "учения + сдерживания". Это несет огромный ущерб европейской безопасности и привносит нестабильность и неопределенность в мировое сообщество.Напомним, что учения Air Defender 23 прошли в Германии с 12 по 23 июня. При этом, командующий ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что маневры не направлены на провоцирование России.Между тем, в Европе уже забили тревогу из-за Украины.
германия
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/0d/32212973_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_370825b6fbccf2ea075b0953b73f6480.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире европа нато евросоюз германия россия
в мире европа нато евросоюз германия россия
В КНР предупредили Евросоюз о расплате за действия НАТО против России
СМИ: Европа будет вынуждена заплатить огромную цену из-за того, что Североатлантический альянс провоцирует Москву.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Провокации НАТО в отношении России обернутся огромной проблемой для Европы и всего мира, написал обозреватель Жэньминь Жибао Сюй Хайюнь.
Об этом сообщают РИА Новости.
"Украинский конфликт уже стал причиной глобального продовольственного и энергетического кризисов, и их новый виток, если он затянется, утащит экономику Европы на самое дно, усугубив политические, социальные, культурные и расовые проблемы на континенте. Тогда ЕС придется заплатить огромную цену, да и государства всего мира также пострадают от своеволия НАТО", — считает журналист.
Так Сюй прокомментировал проведение учений НАТО Air Defender 23, которые, по его мнению, стали провокацией в адрес Москвы. По словам обозревателя китайского ежедневного издания, маневры позволили миру увидеть, что альянс застрял в петле "учения + сдерживания". Это несет огромный ущерб европейской безопасности и привносит нестабильность и неопределенность в мировое сообщество.
Напомним, что учения Air Defender 23 прошли в Германии с 12 по 23 июня. При этом, командующий ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что маневры не направлены на провоцирование России.