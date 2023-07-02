https://uz.sputniknews.ru/20230702/knr-yevrosoyuz-preduprejdeniye-nato-deystviya-otnosheniye-rossiya-36476405.html

В КНР предупредили Евросоюз о расплате за действия НАТО против России

В КНР предупредили Евросоюз о расплате за действия НАТО против России

СМИ: Европа будет вынуждена заплатить огромную цену из-за того, что Североатлантический альянс провоцирует Москву.

2023-07-02T15:39+0500

2023-07-02T15:39+0500

2023-07-02T15:39+0500

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Провокации НАТО в отношении России обернутся огромной проблемой для Европы и всего мира, написал обозреватель Жэньминь Жибао Сюй Хайюнь.Об этом сообщают РИА Новости.Так Сюй прокомментировал проведение учений НАТО Air Defender 23, которые, по его мнению, стали провокацией в адрес Москвы. По словам обозревателя китайского ежедневного издания, маневры позволили миру увидеть, что альянс застрял в петле "учения + сдерживания". Это несет огромный ущерб европейской безопасности и привносит нестабильность и неопределенность в мировое сообщество.Напомним, что учения Air Defender 23 прошли в Германии с 12 по 23 июня. При этом, командующий ВВС Германии Инго Герхартц заявил, что маневры не направлены на провоцирование России.Между тем, в Европе уже забили тревогу из-за Украины.

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