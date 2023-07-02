https://uz.sputniknews.ru/20230702/monodiyety-vred-vrach-rekomendatsii-36474796.html

Главный недостаток монодиет — врач

Главный недостаток монодиет — врач

При однообразном питании вместе с лишними килограммами есть риск потерять и здоровье.

2023-07-02T22:08+0500

2023-07-02T22:08+0500

2023-07-02T22:08+0500

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О том, какой вред может причинить здоровью увлечение монодиетами, которые считаются одним из способов сбросить вес, рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова радио Sputnik.Ограничение рациона, при котором человек долгое время питается одним и тем же продуктом, называется монодиетой. Чаще всего такой способ выбирают люди, желающие быстро похудеть.По ее словам, добровольное ограничение рациона может привести не только к дефициту важных веществ в организме.Также она подчеркнула, что рацион не должен быть однообразным, иначе вместе с лишними килограммами можно потерять и здоровье.В заключение она добавила, что лучшее питание — это питание сбалансированное, умеренное и разнообразное.Ранее врач посоветовал, чем заменить походы в тренажерный зал.

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