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https://uz.sputniknews.ru/20230702/monodiyety-vred-vrach-rekomendatsii-36474796.html
Главный недостаток монодиет — врач
Главный недостаток монодиет — врач
При однообразном питании вместе с лишними килограммами есть риск потерять и здоровье.
2023-07-02T22:08+0500
2023-07-02T22:08+0500
это интересно
зож
здоровье
правильное питание
питание
фрукты
овощи
мнение эксперта
еда
продукты
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О том, какой вред может причинить здоровью увлечение монодиетами, которые считаются одним из способов сбросить вес, рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова радио Sputnik.Ограничение рациона, при котором человек долгое время питается одним и тем же продуктом, называется монодиетой. Чаще всего такой способ выбирают люди, желающие быстро похудеть.По ее словам, добровольное ограничение рациона может привести не только к дефициту важных веществ в организме.Также она подчеркнула, что рацион не должен быть однообразным, иначе вместе с лишними килограммами можно потерять и здоровье.В заключение она добавила, что лучшее питание — это питание сбалансированное, умеренное и разнообразное.Ранее врач посоветовал, чем заменить походы в тренажерный зал.
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зож здоровье правильное питание питание фрукты овощи еда продукты мнение эксперта диета
зож здоровье правильное питание питание фрукты овощи еда продукты мнение эксперта диета

Главный недостаток монодиет — врач

22:08 02.07.2023
© Depositphotos.com / Subbotina Anna Девушка перед выбором
Девушка перед выбором - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2023
Девушка перед выбором
© Depositphotos.com / Subbotina Anna
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При однообразном питании вместе с лишними килограммами есть риск потерять и здоровье.
О том, какой вред может причинить здоровью увлечение монодиетами, которые считаются одним из способов сбросить вес, рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова радио Sputnik.
© Pexels/Andres AyrtonДиета
Диета - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2023
Диета
© Pexels/Andres Ayrton
Ограничение рациона, при котором человек долгое время питается одним и тем же продуктом, называется монодиетой. Чаще всего такой способ выбирают люди, желающие быстро похудеть.
"Монодиета – это не очень хорошая история. У человека должно быть разнообразное и сбалансированное питание. В рационе должно быть достаточно белков, жиров и углеводов, а монодиета предполагает употребление одного и того же продукта, чтобы избавиться от лишнего веса. На мой взгляд, совершенно не физиологично есть одни арбузы, одну гречку или пить один кефир", — отметила Павлова.
По ее словам, добровольное ограничение рациона может привести не только к дефициту важных веществ в организме.
"Употребление только одного продукта в рамках монодиеты лишает человека важных макро- и микронутриентов, что нехорошо сказывается на здоровье. Мало того, монодиеты способствуют развитию ограничительного нарушения пищевого поведения, когда человек хочет мяса, а ест гречку, хочет углеводов, а ест только белки и жиры", — указала врач.
Также она подчеркнула, что рацион не должен быть однообразным, иначе вместе с лишними килограммами можно потерять и здоровье.
"Четверть тарелки должны занимать белки, то есть мясо, птица, рыба, яйца, творог и так далее. Еще четверть тарелки должны занимать крупы или макароны. Обязательно должны быть фрукты — примерно 15% тарелки, и овощи – оставшаяся часть тарелки", – объяснила Павлова.
В заключение она добавила, что лучшее питание — это питание сбалансированное, умеренное и разнообразное.
Ранее врач посоветовал, чем заменить походы в тренажерный зал.
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