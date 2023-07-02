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https://uz.sputniknews.ru/20230702/tashkent-most-aeroport-zakrytiye-iyul-2023-36477058.html
В Ташкенте временно закрыли мост к аэропорту
В Ташкенте временно закрыли мост к аэропорту
Причина закрытия — строительно-ремонтные работы. Водителям рекомендовали воспользоваться прилегающими улицами.
2023-07-02T17:17+0500
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узбекистан
ташкент
мост
хокимият ташкента
транспорт
перекрытие движения
аэропорт
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Ташкенте временно перекрыли мост, ведущий к аэропорту, сообщили в пресс-службе столичной администрации.В связи со строительно-ремонтными работами, путепровод по улице Бабура Яккасарайского района будет закрыт для движения автотранспорта с 17:00 часов 2 июля до 06:00 часов 3 июля.Водителям рекомендовали воспользоваться прилегающими улицами.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Ташобласти открыли мост после затянувшегося строительства.
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узбекистан ташкент мост хокимият ташкента транспорт перекрытие движения аэропорт
узбекистан ташкент мост хокимият ташкента транспорт перекрытие движения аэропорт

В Ташкенте временно закрыли мост к аэропорту

17:17 02.07.2023 (обновлено: 17:21 02.07.2023)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗнак "Дорожные работы"
Знак Дорожные работы - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Причина закрытия — строительно-ремонтные работы. Водителям рекомендовали воспользоваться прилегающими улицами.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Ташкенте временно перекрыли мост, ведущий к аэропорту, сообщили в пресс-службе столичной администрации.
В связи со строительно-ремонтными работами, путепровод по улице Бабура Яккасарайского района будет закрыт для движения автотранспорта с 17:00 часов 2 июля до 06:00 часов 3 июля.

"В этот период автомобили могут прибывать в аэропорт со стороны Сергелийского района по улице Файзли Ташкент и ТКАД, из Мирабадского района по улицам Гейдара Алиева, Темирйулчилар и Учувчилар", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба хокимията ТашкентаВ Ташкенте временно закрыли мост, ведущий к аэропорту
В Ташкенте временно закрыли мост, ведущий к аэропорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2023
В Ташкенте временно закрыли мост, ведущий к аэропорту
© Пресс-служба хокимията Ташкента
Водителям рекомендовали воспользоваться прилегающими улицами.
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Ташобласти открыли мост после затянувшегося строительства.
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