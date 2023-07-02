https://uz.sputniknews.ru/20230702/tashkent-most-aeroport-zakrytiye-iyul-2023-36477058.html

В Ташкенте временно закрыли мост к аэропорту

В Ташкенте временно закрыли мост к аэропорту

Причина закрытия — строительно-ремонтные работы. Водителям рекомендовали воспользоваться прилегающими улицами.

2023-07-02T17:17+0500

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узбекистан

ташкент

мост

хокимият ташкента

транспорт

перекрытие движения

аэропорт

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Ташкенте временно перекрыли мост, ведущий к аэропорту, сообщили в пресс-службе столичной администрации.В связи со строительно-ремонтными работами, путепровод по улице Бабура Яккасарайского района будет закрыт для движения автотранспорта с 17:00 часов 2 июля до 06:00 часов 3 июля.Водителям рекомендовали воспользоваться прилегающими улицами.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Ташобласти открыли мост после затянувшегося строительства.

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узбекистан ташкент мост хокимият ташкента транспорт перекрытие движения аэропорт