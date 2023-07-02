https://uz.sputniknews.ru/20230702/uzbekistan-peredacha-modul-doma-provintsiya-xatay-turtsiya-36473944.html

Узбекистан передал около 60 модульных домов жителям турецкой провинции Хатай

Узбекистан передал около 60 модульных домов жителям турецкой провинции Хатай

На этой территории проживают в основном представители узбекской диаспоры, переехавшие в Турцию в 1980-е годы. Модульные дома предназначены для граждан, пострадавших во время февральских землетрясений.

2023-07-02T12:27+0500

2023-07-02T12:27+0500

2023-07-02T12:27+0500

узбекистан

общество

турция

землетрясение

благотворительность

помощь

шавкат мирзиёев

инициатива

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Жителям турецкой провинции Хатай передали 57 модульных домов, приобретенных и оборудованных на средства узбекистанцев, в том числе находящихся на заработках в Турции, сообщает ИА “Дунё”.На этой территории проживают в основном представители узбекской диаспоры, переехавшие в Турцию в 1980-е годы.В мероприятии участвовали сотрудники посольства и Генерального консульства Узбекистана в этой стране.Речь шла об инициативах Шавката Мирзиёева, направленных на восстановление провинции Хатай после февральских землетрясений в Турции, в том числе по строительству новых домов и других объектов инфраструктуры.Модульные конструкции легко собирать, разбирать и переносить в другое место.В свою очередь, мэр района Антакья Иззеттин Йылмаз отметил, что турецкий народ никогда не забудет помощь Узбекистана с первых часов трагедии. Он подчеркнул, что узбекские спасатели и военные медики, рискуя жизнью работая в самых трудных условиях, проявили высокий героизм, мужество и профессионализм, оказав всестороннюю помощь пострадавшим и раненым. О том, как Узбекистан помогал Турции после масштабных землетрясений, произошедших 6-7 февраля,можно узнать здесь.

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