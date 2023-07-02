https://uz.sputniknews.ru/20230702/uzbekistan-peredacha-modul-doma-provintsiya-xatay-turtsiya-36473944.html
Узбекистан передал около 60 модульных домов жителям турецкой провинции Хатай
Узбекистан передал около 60 модульных домов жителям турецкой провинции Хатай
На этой территории проживают в основном представители узбекской диаспоры, переехавшие в Турцию в 1980-е годы. Модульные дома предназначены для граждан, пострадавших во время февральских землетрясений.
2023-07-02T12:27+0500
2023-07-02T12:27+0500
2023-07-02T12:27+0500
узбекистан
общество
турция
землетрясение
благотворительность
помощь
шавкат мирзиёев
инициатива
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Жителям турецкой провинции Хатай передали 57 модульных домов, приобретенных и оборудованных на средства узбекистанцев, в том числе находящихся на заработках в Турции, сообщает ИА “Дунё”.На этой территории проживают в основном представители узбекской диаспоры, переехавшие в Турцию в 1980-е годы.В мероприятии участвовали сотрудники посольства и Генерального консульства Узбекистана в этой стране.Речь шла об инициативах Шавката Мирзиёева, направленных на восстановление провинции Хатай после февральских землетрясений в Турции, в том числе по строительству новых домов и других объектов инфраструктуры.Модульные конструкции легко собирать, разбирать и переносить в другое место.В свою очередь, мэр района Антакья Иззеттин Йылмаз отметил, что турецкий народ никогда не забудет помощь Узбекистана с первых часов трагедии. Он подчеркнул, что узбекские спасатели и военные медики, рискуя жизнью работая в самых трудных условиях, проявили высокий героизм, мужество и профессионализм, оказав всестороннюю помощь пострадавшим и раненым. О том, как Узбекистан помогал Турции после масштабных землетрясений, произошедших 6-7 февраля,можно узнать здесь.
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узбекистан общество турция землетрясение благотворительность помощь шавкат мирзиёев инициатива
узбекистан общество турция землетрясение благотворительность помощь шавкат мирзиёев инициатива
Узбекистан передал около 60 модульных домов жителям турецкой провинции Хатай
На этой территории проживают в основном представители узбекской диаспоры, переехавшие в Турцию в 1980-е годы. Модульные дома предназначены для граждан, пострадавших во время февральских землетрясений.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Жителям турецкой провинции Хатай передали 57 модульных домов, приобретенных и оборудованных на средства узбекистанцев, в том числе находящихся на заработках в Турции, сообщает ИА “Дунё”.
На этой территории проживают в основном представители узбекской диаспоры, переехавшие в Турцию в 1980-е годы.
В мероприятии участвовали сотрудники посольства и Генерального консульства Узбекистана в этой стране.
Речь шла об инициативах Шавката Мирзиёева, направленных на восстановление провинции Хатай после февральских землетрясений в Турции, в том числе по строительству новых домов и других объектов инфраструктуры.
“…узбекский народ с первого дня трагедии оказывал помощь своим турецким братьям, а передача в канун священного праздника Курбан байрам данных контейнеров, являющихся до строительства основательного жилья, наилучшим решением жилищного вопроса, еще раз подтверждает наше кровное единство”, — говорится в сообщении.
Модульные конструкции легко собирать, разбирать и переносить в другое место.
В свою очередь, мэр района Антакья Иззеттин Йылмаз отметил, что турецкий народ никогда не забудет помощь Узбекистана с первых часов трагедии. Он подчеркнул, что узбекские спасатели и военные медики, рискуя жизнью работая в самых трудных условиях, проявили высокий героизм, мужество и профессионализм, оказав всестороннюю помощь пострадавшим и раненым.
О том, как Узбекистан помогал Турции после масштабных землетрясений, произошедших 6-7 февраля,можно узнать здесь.