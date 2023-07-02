https://uz.sputniknews.ru/20230702/vsu-snijeniye-boyesposobnost-36479357.html
Россия узнала об одной из главных слабостей ВСУ
Россия узнала об одной из главных слабостей ВСУ
СМИ: у Запада практически не осталось ПЗРК Stinger, что отрицательно сказывается на боеспособности украинской армии.
2023-07-02T21:17+0500
2023-07-02T21:17+0500
2023-07-02T21:17+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. У Запада практически не осталось ПЗРК Stinger (американский переносной зенитно-ракетный комплекс для поражения низколетящих воздушных целей), что серьезно бьет по боеспособности украинских войск, пишет Newsweek.Об этом сообщает РИА Новости.По словам эксперта, без ПЗРК украинские военные не могут контролировать воздушное пространство, преодолевать российские минные поля и противостоять артиллерии.Кроме того, чтобы нарастить производство Stinger, США приходится привлекать инженеров, которым уже далеко за 70, добавил автор.Использование ПЗРК позволяло украинским войскам удерживать высоты, однако сейчас идет отступление ВСУ по всем фронтам, резюмирует Newsweek.Напомним, что с 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном из направлений.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире украина россия сша всу спецоперация нато
в мире украина россия сша всу спецоперация нато
Россия узнала об одной из главных слабостей ВСУ
СМИ: у Запада практически не осталось ПЗРК Stinger, что отрицательно сказывается на боеспособности украинской армии.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. У Запада практически не осталось ПЗРК Stinger (американский переносной зенитно-ракетный комплекс для поражения низколетящих воздушных целей), что серьезно бьет по боеспособности украинских войск, пишет Newsweek.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает", — цитирует издание военного аналитика Аллана Орра.
По словам эксперта, без ПЗРК украинские военные не могут контролировать воздушное пространство, преодолевать российские минные поля и противостоять артиллерии.
Кроме того, чтобы нарастить производство Stinger, США приходится привлекать инженеров, которым уже далеко за 70, добавил автор.
Использование ПЗРК позволяло украинским войскам удерживать высоты, однако сейчас идет отступление ВСУ по всем фронтам, резюмирует Newsweek.
Напомним, что с 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном из направлений.