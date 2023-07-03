https://uz.sputniknews.ru/20230703/amerika-ekspert-putin-taktika-mneniye-36503265.html

Американского полковника поразила тактика Путина

Американского полковника поразила тактика Путина

Экс-советник Пентагона Макгрегор: грамотно продуманные действия президента РФ сорвали планы Запада по изоляции России.

2023-07-03T18:00+0500

2023-07-03T18:00+0500

2023-07-03T18:06+0500

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европа

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин, в отличие от западных лидеров, не совершает серьезных ошибок, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, Запад думал, что у России отсталая экономика, которая быстро рухнет, если ввести против нее санкции, но он просчитался.Также он высказал мнение, что большая часть планеты сейчас встала на сторону России, выступив против США и Европы.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Европе забили тревогу из-за Украины.

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