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Американского полковника поразила тактика Путина
Американского полковника поразила тактика Путина
Экс-советник Пентагона Макгрегор: грамотно продуманные действия президента РФ сорвали планы Запада по изоляции России.
2023-07-03T18:00+0500
2023-07-03T18:00+0500
2023-07-03T18:06+0500
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин, в отличие от западных лидеров, не совершает серьезных ошибок, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, Запад думал, что у России отсталая экономика, которая быстро рухнет, если ввести против нее санкции, но он просчитался.Также он высказал мнение, что большая часть планеты сейчас встала на сторону России, выступив против США и Европы.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Европе забили тревогу из-за Украины.
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в мире россия сша европа владимир путин
в мире россия сша европа владимир путин
Американского полковника поразила тактика Путина
18:00 03.07.2023 (обновлено: 18:06 03.07.2023)
Экс-советник Пентагона Макгрегор: грамотно продуманные действия президента РФ сорвали планы Запада по изоляции России.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин, в отличие от западных лидеров, не совершает серьезных ошибок, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем YouTube-канале.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Разница между Путиным и нами заключается в том, что какие бы ошибки в плане предположений он ни делал, по сравнению с ошибками, которые сделали мы, они все равно выглядят пустяковыми", — убежден американский аналитик.
По его словам, Запад думал, что у России отсталая экономика, которая быстро рухнет, если ввести против нее санкции, но он просчитался.
"Российские заводы работают 24 часа в сутки семь дней в неделю, производя боеприпасы, оружие, ракеты, то есть все то, что, как мы раньше считали, у них должно было очень быстро закончиться без шансов на восполнение запасов", — подчеркнул Макгрегор.
Также он высказал мнение, что большая часть планеты сейчас встала на сторону России, выступив против США и Европы.