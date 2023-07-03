https://uz.sputniknews.ru/20230703/chto-dast-vstupleniye-shos-iran-ekspert-rossiya-mneniye-36488168.html

Вступление Ирана в ШОС укрепит безопасность организации — политолог

Вступление Ирана в ШОС укрепит безопасность организации — политолог

Иран является важнейшей страной на Ближнем Востоке, через которую можно влиять практически на все страны Персидского залива.

2023-07-03T11:39+0500

2023-07-03T11:39+0500

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вступление в шос

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Высокую вероятность присоединения Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прогнозирует член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.Об этом сообщает РИА Новости.Ранее министерство иностранных дел Индии сообщило, что 23-й саммит Совета глав государств ШОС пройдет в виртуальном формате 4 июля. Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов заявил, что прием Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного участника станет ключевым решением на саммите ШОС в Нью-Дели.По его словам, "Иран борется с теми организациями, которые сейчас все признали террористическими, которые образовались после разгрома Ирака и после того, как американцы фактически вторглись на территорию Сирии".Эксперт также отметил, что Иран — одна из самых мощных держав на Ближнем Востоке, через которую "можно влиять практически на все страны Персидского залива".Напомним, что ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В сентябре 2022 года началась процедура по вступлению в организацию Ирана.Ранее в Москве презентовали Национальный центр народной дипломатии ШОС в РФ.

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в мире иран россия индия шос вступление в шос мнение эксперта.