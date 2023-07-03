https://uz.sputniknews.ru/20230703/kazaxstanskaya-flyarystan-nachala-letat-iz-astany-tashkent-36490040.html
Казахстанская FlyArystan начала летать из Астаны в Ташкент — расписание рейсов
Казахстанская FlyArystan начала летать из Астаны в Ташкент — расписание рейсов
Казахстанский авиаперевозчик-лоукостер FlyArystan связал прямыми рейсами Астану и Ташкент
2023-07-03T12:31+0500
2023-07-03T12:31+0500
2023-07-03T12:46+0500
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прямой рейс
полет
полеты
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Авиакомпания FlyArystan начала летать из Астаны в Ташкент, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS.Планируется, что полеты по направлению Астана — Ташкент — Астана, будут осуществляться на воздушных судах Airbus A321 дважды в неделю — по понедельникам и средам. Кроме того, авиакомпания планирует в ближайшем будущем дополнить карту полетов новыми направлениями, связывающими Казахстан и Узбекистан. FlyArystan — казахстанский авиаперевозчик-лоукостер со штаб квартирой в Алма-Аты. Компания создана на базе крупнейшей в Казахстане авиакомпании Air Astana.Ранее, мы сообщали, что Uzbekistan Airways возобновила полеты в Урумчи.
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узбекистан казахстан астана ташкент прямой рейс полет самолет авиакомпания flyarystan понедельник среда расписание
узбекистан казахстан астана ташкент прямой рейс полет самолет авиакомпания flyarystan понедельник среда расписание
Казахстанская FlyArystan начала летать из Астаны в Ташкент — расписание рейсов
12:31 03.07.2023 (обновлено: 12:46 03.07.2023)
Казахстанский авиаперевозчик-лоукостер FlyArystan связал прямыми рейсами Астану и Ташкент.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik
. Авиакомпания FlyArystan начала летать из Астаны в Ташкент, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS
.
Планируется, что полеты по направлению Астана — Ташкент — Астана, будут осуществляться на воздушных судах Airbus A321 дважды в неделю — по понедельникам и средам.
Кроме того, авиакомпания планирует в ближайшем будущем дополнить карту полетов новыми направлениями, связывающими Казахстан и Узбекистан.
"Сегодня в международном аэропорту "Ташкент" приземлился самолет со 180 пассажирами на борту. В терминале аэропорта прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию нового направления", — говорится в сообщении компании.
FlyArystan — казахстанский авиаперевозчик-лоукостер со штаб квартирой в Алма-Аты. Компания создана на базе крупнейшей в Казахстане авиакомпании Air Astana.