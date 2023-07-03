https://uz.sputniknews.ru/20230703/kazaxstanskaya-flyarystan-nachala-letat-iz-astany-tashkent-36490040.html

Казахстанская FlyArystan начала летать из Астаны в Ташкент — расписание рейсов

Казахстанская FlyArystan начала летать из Астаны в Ташкент — расписание рейсов

Казахстанский авиаперевозчик-лоукостер FlyArystan связал прямыми рейсами Астану и Ташкент

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узбекистан

казахстан

астана

алма-ата

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полеты

самолет

самолет

ташкент

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Авиакомпания FlyArystan начала летать из Астаны в Ташкент, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS.Планируется, что полеты по направлению Астана — Ташкент — Астана, будут осуществляться на воздушных судах Airbus A321 дважды в неделю — по понедельникам и средам. Кроме того, авиакомпания планирует в ближайшем будущем дополнить карту полетов новыми направлениями, связывающими Казахстан и Узбекистан. FlyArystan — казахстанский авиаперевозчик-лоукостер со штаб квартирой в Алма-Аты. Компания создана на базе крупнейшей в Казахстане авиакомпании Air Astana.Ранее, мы сообщали, что Uzbekistan Airways возобновила полеты в Урумчи.

узбекистан

казахстан

астана

алма-ата

ташкент

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