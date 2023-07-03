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https://uz.sputniknews.ru/20230703/kto-iz-uzbekistana-poedet-na-olimpiadu-po-biologii-v-oae--36482943.html
Кто из Узбекистана поедет на олимпиаду по биологии в ОАЭ
Кто из Узбекистана поедет на олимпиаду по биологии в ОАЭ
В международной олимпиаде по биологии примут участие четверо учащихся из Ташкента, Навои и Бухарской области
2023-07-03T09:58+0500
2023-07-03T09:58+0500
узбекистан
оаэ
биология
экология
олимпиада
соревнования
школьники
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Международная олимпиада по биологии (IBO-2023) будет проходить в Объединенных Арабских Эмиратах с 3 по 11 июля, сообщает министерство дошкольного и школьного образования.На соревнованиях Узбекистан будут представлять:Международная биологическая олимпиада проходит с 1990 года. Команды выполняют теоретические и практические задания, которые включают такие разделы как клеточная биология, молекулярная биология, анатомия и физиология растений, анатомия и физиология животных и человека, этология (наука о поведнии животных), генетика и эволюция, экология, биосистематика.
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узбекистан международная олимпиада оаэ соревнования бехруз турсунов галибжон шарифов мухаммадиброхим эгамбердиев мехрангиз ахтамова ташкент навои бухарская область
узбекистан международная олимпиада оаэ соревнования бехруз турсунов галибжон шарифов мухаммадиброхим эгамбердиев мехрангиз ахтамова ташкент навои бухарская область

Кто из Узбекистана поедет на олимпиаду по биологии в ОАЭ

09:58 03.07.2023
© министерство дошкольного и школьного образованияВ международной олимпиаде по биологии примут участие учащиеся из Ташкента, Навои и Бухарской области
В международной олимпиаде по биологии примут участие учащиеся из Ташкента, Навои и Бухарской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2023
© министерство дошкольного и школьного образования
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В международной олимпиаде по биологии примут участие четверо учащихся из Ташкента, Навои и Бухарской области.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Международная олимпиада по биологии (IBO-2023) будет проходить в Объединенных Арабских Эмиратах с 3 по 11 июля, сообщает министерство дошкольного и школьного образования.
На соревнованиях Узбекистан будут представлять:
Бехруз Турсунов — ученик 11-го класса школы № 274 Юнусабадского района г. Ташкента;
Галибжон Шарифов — ученик 10-го класса школы № 3 Каганского района Бухарской области;
Мухаммадиброхим Эгамбердиев — студент 2-го курса Академического лицея Ташкентского педиатрического медицинского института;
Мехрангиз Ахтамова — ученица 10-го класса Президентской школы г. Навои.
Международная биологическая олимпиада проходит с 1990 года.
Команды выполняют теоретические и практические задания, которые включают такие разделы как клеточная биология, молекулярная биология, анатомия и физиология растений, анатомия и физиология животных и человека, этология (наука о поведнии животных), генетика и эволюция, экология, биосистематика.
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