https://uz.sputniknews.ru/20230703/kto-iz-uzbekistana-poedet-na-olimpiadu-po-biologii-v-oae--36482943.html

Кто из Узбекистана поедет на олимпиаду по биологии в ОАЭ

Кто из Узбекистана поедет на олимпиаду по биологии в ОАЭ

В международной олимпиаде по биологии примут участие четверо учащихся из Ташкента, Навои и Бухарской области

2023-07-03T09:58+0500

2023-07-03T09:58+0500

2023-07-03T09:58+0500

узбекистан

оаэ

биология

экология

олимпиада

соревнования

школьники

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Международная олимпиада по биологии (IBO-2023) будет проходить в Объединенных Арабских Эмиратах с 3 по 11 июля, сообщает министерство дошкольного и школьного образования.На соревнованиях Узбекистан будут представлять:Международная биологическая олимпиада проходит с 1990 года. Команды выполняют теоретические и практические задания, которые включают такие разделы как клеточная биология, молекулярная биология, анатомия и физиология растений, анатомия и физиология животных и человека, этология (наука о поведнии животных), генетика и эволюция, экология, биосистематика.

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