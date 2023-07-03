В каком положении использовать ноутбук опасно
© Sputnik / Виталий Аньков/
Эксперт: использование ноутбука на коленях сокращает срок службы устройства и ведет к поломке.
Привычка располагать ноутбук на коленях или любой другой мягкой поверхности может привести не только к сокращению сроков его службы, но и к полному прекращению работы, рассказала директор розничной сети ведущей российской мобильной компании Нина Пластинина.
Об этом сообщает РИА Новости.
© Depositphotos.com / Tan Kian KhoonМальчик с ноутбуком
Мальчик с ноутбуком
© Depositphotos.com / Tan Kian Khoon
"Очень часто владельцы ноутбуков пренебрегают важным правилом: включенный ноутбук не стоит класть на колени и иные мягкие поверхности из-за риска перекрытия вентиляционных отверстий, предназначенных для охлаждения процессора. Это чревато сокращением срока службы из-за использования устройства с нарушением условий эксплуатации либо вовсе частичным или полным прекращением работы ноутбука", — предупредила эксперт.
По ее словам, стоит уделять внимание и сетевому зарядному устройству, поскольку каждый провод рассчитан на передачу напряжения определенного уровня.
© Depositphotos.com / TerovesalainenНадпись Page not found на экране ноутбука
Надпись Page not found на экране ноутбука
© Depositphotos.com / Terovesalainen
"Если вы будете подпитывать свое устройство неподходящей мощностью, это может сказаться на работоспособности материнской платы. Попросту она может выйти из строя из-за скачка напряжения в сети, поэтому рекомендуется использовать только родной блок питания", — объяснила Пластинина.
Чтобы продлить время работы ноутбука, она рекомендовала регулярно его чистить. Лучше делать это каждый месяц с помощью пылесоса или специальной жидкости и щетки, а раз в год — разбирать устройство, чтобы очистить его от пыли.
"Необходимо следить за состоянием аккумулятора. От него зависит автономность работы вашего ноутбука. В среднем аккумулятор рассчитан на тысячу циклов полной зарядки, после чего он начинает постепенно терять емкость, поэтому не стоит оставлять ноутбук постоянно включенным в розетку", — добавила специалист.
Также она рекомендовала держать заряд на уровне от 20 до 80%, чтобы продлить срок службы батареи, поскольку это позволит значительно увеличить количество циклов.
Ранее эксперт рассказала о том, почему нельзя охлаждать телефон в холодильнике.