https://uz.sputniknews.ru/20230703/noutbuk-ispolzovaniye-poverxnost-ekspert-rekomendatsii-36475471.html

В каком положении использовать ноутбук опасно

В каком положении использовать ноутбук опасно

Эксперт: использование ноутбука на коленях сокращает срок службы устройства и ведет к поломке.

2023-07-03T07:08+0500

2023-07-03T07:08+0500

2023-07-03T07:08+0500

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технологии

ноутбук

мнение эксперта

поломка

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Привычка располагать ноутбук на коленях или любой другой мягкой поверхности может привести не только к сокращению сроков его службы, но и к полному прекращению работы, рассказала директор розничной сети ведущей российской мобильной компании Нина Пластинина.Об этом сообщает РИА Новости.По ее словам, стоит уделять внимание и сетевому зарядному устройству, поскольку каждый провод рассчитан на передачу напряжения определенного уровня.Чтобы продлить время работы ноутбука, она рекомендовала регулярно его чистить. Лучше делать это каждый месяц с помощью пылесоса или специальной жидкости и щетки, а раз в год — разбирать устройство, чтобы очистить его от пыли.Также она рекомендовала держать заряд на уровне от 20 до 80%, чтобы продлить срок службы батареи, поскольку это позволит значительно увеличить количество циклов.Ранее эксперт рассказала о том, почему нельзя охлаждать телефон в холодильнике.

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