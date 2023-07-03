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https://uz.sputniknews.ru/20230703/tashkent-novyye-marshrut-avtobus-1-iyul-2023-36478234.html
В Ташкенте запустили 3 новых автобусных маршрута — схемы движения
В Ташкенте запустили 3 новых автобусных маршрута — схемы движения
В столице Узбекистана появились 3 новых автобусных маршрута. Их обслуживают 19 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.
2023-07-03T13:34+0500
2023-07-03T13:35+0500
узбекистан
ташкент
автобусы
маршрут
общество
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Ташкенте с 1 июля запустили три новых автобусных маршрута, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".Цель — обеспечить потребность в пассажирских перевозках.Новые автобусные маршруты:№132 (“Махалля “Янги Дархан” — махалля Ташкент”)Автобус следует от конечной "Махалля Дархан": улицы Навруз, Турсунзаде (вдоль всего Сергелийского участка Чиланзарской линии метро), далее по улицам Кипчак, Кургантепа (Спутник 12), Биродарлик, Маргиб, Чартак, 1-й проезд Ибрат.Маршрут обслуживают 5 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.№137 (Махалля "Кушкурган" – Барданкуль)Автобус следует по маршруту от конечной "Махалля Кушкурган": по улицам 2-й проезд Кошкурган, Янги Куйлюк (Массив-5), ТКАД (Мебельный), Муниса, Ферганское шоссе, далее через Бектемир, Йик-ота, Барданкуль.Маршрут обслуживают 6 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.№174 (Авиасозлар (Кадышева) – Джумабазар)Автобус следует от конечной "Авиасозлар": базар (Кадышева), "Крестик", Рохат, Барданкул, бывш. Политотдел, Джумабазар.Маршрут обслуживают 8 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.Ранее Sputnik сообщал об увеличении числа автобусных рейсов из Ташкента до Чарвака.
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узбекистан ташкент автобусы маршрут общество
узбекистан ташкент автобусы маршрут общество

В Ташкенте запустили 3 новых автобусных маршрута — схемы движения

13:34 03.07.2023 (обновлено: 13:35 03.07.2023)
© Pulatov800 автобусов Yutong Прибыли из Китая.
800 автобусов Yutong Прибыли из Китая. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2023
© Pulatov
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В столице Узбекистана появились новые автобусные маршруты: Махалля "Янги Дархан" — махалля "Ташкент", Махалля "Кушкурган" — Барданкуль, Авиасозлар (Кадышева) — Джумабазар. Их обслуживают 19 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Ташкенте с 1 июля запустили три новых автобусных маршрута, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".
Цель — обеспечить потребность в пассажирских перевозках.
Новые автобусные маршруты:
№132 (“Махалля “Янги Дархан” — махалля Ташкент”)
© Пресс-служба ТошшахартрансхизматНовый автобусный маршрут в Ташкенте
Новый автобусный маршрут в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2023
Новый автобусный маршрут в Ташкенте
© Пресс-служба Тошшахартрансхизмат
Автобус следует от конечной "Махалля Дархан": улицы Навруз, Турсунзаде (вдоль всего Сергелийского участка Чиланзарской линии метро), далее по улицам Кипчак, Кургантепа (Спутник 12), Биродарлик, Маргиб, Чартак, 1-й проезд Ибрат.
Маршрут обслуживают 5 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.
№137 (Махалля "Кушкурган" – Барданкуль)
© Пресс-служба ТашшахартрансхизматНовый автобусный маршрут в Ташкенте
Новый автобусный маршрут в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2023
Новый автобусный маршрут в Ташкенте
© Пресс-служба Ташшахартрансхизмат
Автобус следует по маршруту от конечной "Махалля Кушкурган": по улицам 2-й проезд Кошкурган, Янги Куйлюк (Массив-5), ТКАД (Мебельный), Муниса, Ферганское шоссе, далее через Бектемир, Йик-ота, Барданкуль.
Маршрут обслуживают 6 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.
№174 (Авиасозлар (Кадышева) – Джумабазар)
© Пресс-служба ТашшахартрансхизматНовый автобусный маршрут в Ташкенте
Новый автобусный маршрут в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2023
Новый автобусный маршрут в Ташкенте
© Пресс-служба Ташшахартрансхизмат
Автобус следует от конечной "Авиасозлар": базар (Кадышева), "Крестик", Рохат, Барданкул, бывш. Политотдел, Джумабазар.
Маршрут обслуживают 8 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.
Ранее Sputnik сообщал об увеличении числа автобусных рейсов из Ташкента до Чарвака.
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