https://uz.sputniknews.ru/20230703/tashkent-svet-otklyucheniye-maxalli-iyul-36481384.html
В каких махаллях Ташкента сегодня отключат свет
В каких махаллях Ташкента сегодня отключат свет
В понедельник, 3 июля приостановят подачу электроэнергии в некоторых локациях 3-х махаллей столицы Узбекистана. Причина отключения — ремонтные работы.
2023-07-03T09:23+0500
2023-07-03T09:23+0500
2023-07-03T09:23+0500
узбекистан
ташкент
электричество
район
адреса
свет
ремонт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0a/35872275_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_119709ce2dcb14aad0798922c40ff743.jpg
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сегодня частично приостановят подачу электроэнергии в трех махаллях Ташкента, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Напомним, в марте 2023 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил проект развития электрических сетей Ташкента. На него выделили 3,5 трлн сумов.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0a/35872275_81:105:1079:853_1920x0_80_0_0_ba4fa79be14922e4fd8d8a638b488d1a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент электричество район адреса свет ремонт общество
узбекистан ташкент электричество район адреса свет ремонт общество
В каких махаллях Ташкента сегодня отключат свет
В понедельник, 3 июля приостановят подачу электроэнергии в некоторых локациях 3-х махаллей столицы Узбекистана. Причина отключения — ремонтные работы.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik.
Сегодня частично приостановят подачу электроэнергии в трех махаллях Ташкента, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:
Яккасарайский район: с 09.00 до 14.00 часов – частично в махалле “Ракат”;
Мирабадский район: 09:00 до 17:00 часов – частично в махаллях “Байналминал” и “Тонг юлдузи”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
Напомним, в марте 2023 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил
проект развития электрических сетей Ташкента. На него выделили 3,5 трлн сумов.