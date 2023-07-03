https://uz.sputniknews.ru/20230703/tashkent-svet-otklyucheniye-maxalli-iyul-36481384.html

В каких махаллях Ташкента сегодня отключат свет

В каких махаллях Ташкента сегодня отключат свет

В понедельник, 3 июля приостановят подачу электроэнергии в некоторых локациях 3-х махаллей столицы Узбекистана. Причина отключения — ремонтные работы.

2023-07-03T09:23+0500

2023-07-03T09:23+0500

2023-07-03T09:23+0500

узбекистан

ташкент

электричество

район

адреса

свет

ремонт

общество

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сегодня частично приостановят подачу электроэнергии в трех махаллях Ташкента, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами свет временно отключат по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Напомним, в марте 2023 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил проект развития электрических сетей Ташкента. На него выделили 3,5 трлн сумов.

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