https://uz.sputniknews.ru/20230703/tashkentye-vecher-goryachaya-voda-otklyucheniye-adresa-36500763.html

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

Подачу горячей воды приостановят в пяти районах столицы

2023-07-03T16:10+0500

2023-07-03T16:10+0500

2023-07-03T16:30+0500

узбекистан

ташкент

горячая вода

отключение воды

район

юнусабадский район

алмазарский район

шайхантахурский район

мирзо-улугбекский район

яшнабадский район

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Юнусабадского, Алмазарского, Шайхантахурского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов не будет горячей воды, сообщает оператор теплоснабжения г. Ташкента компания Veolia Energy Tashkent. Причина — аварийное отключение электроэнергии и отключение котельной ТЦ-4 ООО "Таштеплоцентраль".Так, подачу горячей воды приостановят по следующим адресам: Как отмечают в компании, подачу горячей воды возобновят после завершения работ и запуска котельной — ориентировочно вечером до 20.00.Ранее мы сообщали, в каких махаллях Ташкента сегодня отключат свет.

узбекистан

ташкент

юнусабадский район

алмазарский район

шайхантахурский район

мирзо-улугбекский район

яшнабадский район

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узбекистан ташкент горячая вода отключение юнусабадский алмазарский шайхантахурский мирзо-улугбекский яшнабадский район оператор теплоснабжения бадамзар вузгородок хамида алимджана таракиет садыка азимова компания veolia energy tashkent