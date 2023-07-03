Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса
16:10 03.07.2023 (обновлено: 16:30 03.07.2023)
© Sputnik / Евгений Одиноков //
Подачу горячей воды приостановят в пяти районах столицы.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Юнусабадского, Алмазарского, Шайхантахурского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов не будет горячей воды, сообщает оператор теплоснабжения г. Ташкента компания Veolia Energy Tashkent.
Причина — аварийное отключение электроэнергии и отключение котельной ТЦ-4 ООО "Таштеплоцентраль".
Так, подачу горячей воды приостановят по следующим адресам:
Юнусабадский р-н: кварталы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Ц-4, Ц-5, Ц-6, Бадамзар, ул. Чингиз Айтматова, МКАД, Мингурик, Башкирская;
Алмазарский р-н: м-в Вузгородок, Себзар, Тахтапуль, Северный Олмазар, Тансикбаева 1, 2, 3, 4, Карасарай, Сагбан, Чимбай, Олимпия Г-30, ТашГУПИ, Камарнисо, ул.Ходжаева;
Шайхантахурский р-н: м-в Бельтепа, Жарарык, Ибн Сино 1, 2, Хувайдо, Ц-12, Ц-15;
Мирзо-Улугбекский р-н: м-в Ц-1, Ц-2, пл. Хамида Алимджана;
Яшнабадский р-н: ул. Таракиет, Садыка Азимова.
Как отмечают в компании, подачу горячей воды возобновят после завершения работ и запуска котельной — ориентировочно вечером до 20.00.
Ранее мы сообщали, в каких махаллях Ташкента сегодня отключат свет.