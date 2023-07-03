В Узбекистане 100% детей до 2030 года будут охвачены дошкольным образованием — МДШО
12:15 03.07.2023 (обновлено: 12:27 03.07.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Узбекистане до 2030 года планируют довести охват детей дошкольным образованим до 100%
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Об этом стало известно в ходе встречи, которая состоялась в Агентстве дошкольного образования Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сегодня в Агентстве дошкольного образования Узбекистана прошла встреча с участием делегации из Таджикистана, посвященная развитию детей раннего возраста, сообщает ведомство.
© Агентство дошкольного образования УзбекистанаВ Агентстве дошкольного образования Узбекистана прошла встреча с делегацией из Таджикистана
В Агентстве дошкольного образования Узбекистана прошла встреча с делегацией из Таджикистана
В рамках госпрограммы в Узбекистане до 2030 года планируют довести охват детей дошкольным образованием до 100%.
“В рамках госпрограммы в Узбекистане до 2030 года планируют довести охват детей дошкольным образованием до 100%. В Таджикистане этот показатель составит 50%”, — уточнили Sputnik в министерстве дошкольного и школьного образования.
Как отметили участники встречи, на сегодняшний день в Таджикистане охват детей дошкольным образованием составляет 17%, а в Узбекистане этот показатель — 71,8%.
О достижениях за последние годы в системе дошкольного образования Узбекистана в ходе встречи рассказала первый заместитель министра дошкольного и школьного образования — директор Агентства дошкольного образования Агриппина Шин.
© Агентство дошкольного образования УзбекистанаВ Агентстве дошкольного образования Узбекистана прошла встреча с делегацией из Таджикистана
В Агентстве дошкольного образования Узбекистана прошла встреча с делегацией из Таджикистана
© Агентство дошкольного образования Узбекистана
Цель визита таджикской делегации — обмен знаниями и опытом в области дошкольного образования.
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