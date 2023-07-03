https://uz.sputniknews.ru/20230703/uzbekistan-2030-god-100-deti-oxvat-doshkolnoye-obrazovaniye-36488676.html

В Узбекистане 100% детей до 2030 года будут охвачены дошкольным образованием — МДШО

В Узбекистане 100% детей до 2030 года будут охвачены дошкольным образованием — МДШО

Об этом стало известно в ходе встречи, прошедшей в Агентстве дошкольного образования Узбекистана

2023-07-03T12:15+0500

2023-07-03T12:15+0500

2023-07-03T12:27+0500

узбекистан

таджикистан

встреча

образование

агриппина шин

дошкольное образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/02/35606420_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_4039148e98402b83df5df55680e29995.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сегодня в Агентстве дошкольного образования Узбекистана прошла встреча с участием делегации из Таджикистана, посвященная развитию детей раннего возраста, сообщает ведомство.В рамках госпрограммы в Узбекистане до 2030 года планируют довести охват детей дошкольным образованием до 100%.Как отметили участники встречи, на сегодняшний день в Таджикистане охват детей дошкольным образованием составляет 17%, а в Узбекистане этот показатель — 71,8%.О достижениях за последние годы в системе дошкольного образования Узбекистана в ходе встречи рассказала первый заместитель министра дошкольного и школьного образования — директор Агентства дошкольного образования Агриппина Шин.Цель визита таджикской делегации — обмен знаниями и опытом в области дошкольного образования.Ранее мы сообщали, как в Узбекистане оформить ребенка в первый класс.

узбекистан

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан таджикистан дошкольное образование агентство дошкольного образования агриппина шин таджикская делегация госпрограмма госпрограмма