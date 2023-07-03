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https://uz.sputniknews.ru/20230703/uzbekistan-2030-god-100-deti-oxvat-doshkolnoye-obrazovaniye-36488676.html
В Узбекистане 100% детей до 2030 года будут охвачены дошкольным образованием — МДШО
В Узбекистане 100% детей до 2030 года будут охвачены дошкольным образованием — МДШО
Об этом стало известно в ходе встречи, прошедшей в Агентстве дошкольного образования Узбекистана
2023-07-03T12:15+0500
2023-07-03T12:27+0500
узбекистан
таджикистан
встреча
образование
агриппина шин
дошкольное образование
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сегодня в Агентстве дошкольного образования Узбекистана прошла встреча с участием делегации из Таджикистана, посвященная развитию детей раннего возраста, сообщает ведомство.В рамках госпрограммы в Узбекистане до 2030 года планируют довести охват детей дошкольным образованием до 100%.Как отметили участники встречи, на сегодняшний день в Таджикистане охват детей дошкольным образованием составляет 17%, а в Узбекистане этот показатель — 71,8%.О достижениях за последние годы в системе дошкольного образования Узбекистана в ходе встречи рассказала первый заместитель министра дошкольного и школьного образования — директор Агентства дошкольного образования Агриппина Шин.Цель визита таджикской делегации — обмен знаниями и опытом в области дошкольного образования.Ранее мы сообщали, как в Узбекистане оформить ребенка в первый класс.
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узбекистан таджикистан дошкольное образование агентство дошкольного образования агриппина шин таджикская делегация госпрограмма госпрограмма
узбекистан таджикистан дошкольное образование агентство дошкольного образования агриппина шин таджикская делегация госпрограмма госпрограмма

В Узбекистане 100% детей до 2030 года будут охвачены дошкольным образованием — МДШО

12:15 03.07.2023 (обновлено: 12:27 03.07.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Узбекистане до 2030 года планируют довести охват детей дошкольным образованим до 100%
В Узбекистане до 2030 года планируют довести охват детей дошкольным образованим до 100% - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Об этом стало известно в ходе встречи, которая состоялась в Агентстве дошкольного образования Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сегодня в Агентстве дошкольного образования Узбекистана прошла встреча с участием делегации из Таджикистана, посвященная развитию детей раннего возраста, сообщает ведомство.
© Агентство дошкольного образования УзбекистанаВ Агентстве дошкольного образования Узбекистана прошла встреча с делегацией из Таджикистана
В Агентстве дошкольного образования Узбекистана проходит встреча с делегацией из Таджикистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2023
В Агентстве дошкольного образования Узбекистана прошла встреча с делегацией из Таджикистана
© Агентство дошкольного образования Узбекистана
В рамках госпрограммы в Узбекистане до 2030 года планируют довести охват детей дошкольным образованием до 100%.

“В рамках госпрограммы в Узбекистане до 2030 года планируют довести охват детей дошкольным образованием до 100%. В Таджикистане этот показатель составит 50%”, — уточнили Sputnik в министерстве дошкольного и школьного образования.

Как отметили участники встречи, на сегодняшний день в Таджикистане охват детей дошкольным образованием составляет 17%, а в Узбекистане этот показатель — 71,8%.
О достижениях за последние годы в системе дошкольного образования Узбекистана в ходе встречи рассказала первый заместитель министра дошкольного и школьного образования — директор Агентства дошкольного образования Агриппина Шин.
© Агентство дошкольного образования УзбекистанаВ Агентстве дошкольного образования Узбекистана прошла встреча с делегацией из Таджикистана
В Агентстве дошкольного образования Узбекистана прошла встреча с делегацией из Таджикистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.07.2023
В Агентстве дошкольного образования Узбекистана прошла встреча с делегацией из Таджикистана
© Агентство дошкольного образования Узбекистана
Цель визита таджикской делегации — обмен знаниями и опытом в области дошкольного образования.
Ранее мы сообщали, как в Узбекистане оформить ребенка в первый класс.
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