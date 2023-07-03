https://uz.sputniknews.ru/20230703/uzbekistan-poyezd-afrosiab-provodnik-zvezda-internet-36501821.html

Как в Узбекистане проводник поезда стал звездой интернета — видео

Как в Узбекистане проводник поезда стал звездой интернета — видео

Многие пассажиры с детьми стремятся попасть в смену именно к Абдумуталу Рахимбердиеву. У него талант ладить с маленькими пассажирами.

2023-07-03T20:15+0500

2023-07-03T20:15+0500

2023-07-03T20:15+0500

это интересно

узбекистан

высокоскоростной поезд

звезда

соцсети

дети

общество

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/03/36501096_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57fb09137858772b183907a13fe350ce.jpg

Абдумутал Рахимбердиев работает начальником скоростного электропоезда "Афросиаб".При этом он — настоящая звезда в социальных сетях. Несколько лет назад в пути он помог убаюкать малыша, который никак не мог уснуть. Кто-то из коллег снял это на видео и выложил в ТикТок. Неожиданно для всех оно набрало около 200 тыс. просмотров за 24 часа. С этого момента молодого человека начали называть не иначе как "нянь", а его любовь к детям и умение находить с ними общий язык, сделали Рахимбердиева настоящей знаменитостью. Теперь многие пассажиры с детьми стремятся попасть в смену именно к Абдумуталу.Подробности этой истории смотрите в сюжете Sputnik.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан высокоскоростной поезд звезда соцсети дети общество видео это интересно