https://uz.sputniknews.ru/20230704/uzbekistan-poyezd-afrosiab-provodnik-zvezda-internet-36501821.html
Убаюкал малыша и стал звездой ТикТока — умилительное видео
Убаюкал малыша и стал звездой ТикТока — умилительное видео
Многие пассажиры с детьми стремятся попасть в смену именно к Абдумуталу Рахимбердиеву. У него талант ладить с маленькими пассажирами.
2023-07-04T11:00+0500
2023-07-04T11:00+0500
2023-07-04T11:53+0500
это интересно
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высокоскоростной поезд
звезда
соцсети
дети
общество
видео
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Абдумутал Рахимбердиев работает начальником скоростного электропоезда "Афросиаб".При этом он — настоящая звезда в социальных сетях. Несколько лет назад в пути он помог убаюкать малыша, который никак не мог уснуть. Кто-то из коллег снял это на видео и выложил в ТикТок. Неожиданно для всех оно набрало около 200 тыс. просмотров за 24 часа. С этого момента молодого человека начали называть не иначе как "нянь", а его любовь к детям и умение находить с ними общий язык сделали Рахимбердиева настоящей знаменитостью. Теперь многие пассажиры с детьми стремятся попасть в смену именно к Абдумуталу.Подробности этой истории смотрите в сюжете Sputnik.
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узбекистан высокоскоростной поезд звезда соцсети дети общество видео это интересно
узбекистан высокоскоростной поезд звезда соцсети дети общество видео это интересно
Убаюкал малыша и стал звездой ТикТока — умилительное видео
11:00 04.07.2023 (обновлено: 11:53 04.07.2023)
Многие пассажиры с детьми стремятся попасть в смену именно к Абдумуталу Рахимбердиеву. У него талант ладить с маленькими пассажирами.
Абдумутал Рахимбердиев работает начальником скоростного электропоезда "Афросиаб".
При этом он — настоящая звезда в социальных сетях. Несколько лет назад в пути он помог убаюкать малыша, который никак не мог уснуть. Кто-то из коллег снял это на видео и выложил в ТикТок. Неожиданно для всех оно набрало около 200 тыс. просмотров за 24 часа.
С этого момента молодого человека начали называть не иначе как "нянь", а его любовь к детям и умение находить с ними общий язык сделали Рахимбердиева настоящей знаменитостью. Теперь многие пассажиры с детьми стремятся попасть в смену именно к Абдумуталу.
Подробности этой истории смотрите в сюжете Sputnik.