https://uz.sputniknews.ru/20230703/uzbekistan-soglashenie-o-demarkatsii-uzbeksko-kazaxskoy-granitsy-36502844.html

Узбекистан ратифицировал соглашение о демаркации узбекско-казахской границы

Узбекистан ратифицировал соглашение о демаркации узбекско-казахской границы

Одобренный депутатами Олий Мажлиса закон подписал в пятницу президент Шавкат Мирзиёев.

2023-07-03T17:16+0500

2023-07-03T17:16+0500

2023-07-03T17:19+0500

узбекистан

казахстан

госграница

демаркация

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Узбекистан завершил ратификацию соглашения о демаркации государственной границы с Казахстаном. Принятый депутатами закон о ратификации подписал 30 июня президент Шавкат Мирзиёев.Казахстан ратифицировал это соглашение 28 марта.Документ был подписан президентами двух стран Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым 22 декабря 2022 года в Ташкенте.23 июня Сенат Узбекистана одобрил ратификацию соглашения о демаркации узбекско-казахстанской границы.Согласно договору, протяженность демаркационной линии государственной границы между Узбекистаном и Казахстаном составляет более 2 356 километров.Соглашением завершена работа по установлению узбекско-казахстанской государственной границы и созданы важнейшие условия для обеспечения безопасности и целостности границы."Мы считаем, что закон станет прочным юридическим решением длительного процесса демаркации узбекско-казахстанской государственной границы, станет новой страницей в наших отношениях, основанных на взаимном доверии и дружбе, и послужит развитию наших обоюдных взаимовыгодные отношения", — сказала председатель Сената Танзила Нарбаева.Переговоры о демаркации начались в 2003 году и продолжались почти 19 лет. За это время было проведено 100 заседаний демаркационной комиссии и 34 заседания рабочей группы по демаркации. Полевые работы по установке пограничных знаков были продолжены в 2004-2021 гг.

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