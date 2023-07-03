https://uz.sputniknews.ru/20230703/uzbekistan-vypusk-trikotaj-izdeliya-italyanskiy-brend-36499899.html

В Узбекистане будут выпускать трикотажные изделия итальянского бренда

В Узбекистане будут выпускать трикотажные изделия итальянского бренда

Откроют иностранное предприятие в Кашкадарьинской области республики

2023-07-03T15:50+0500

2023-07-03T15:50+0500

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узбекистан

италия

кашкадарьинская область

текстиль

текстильная продукция

трикотажные изделия

компания

производство

экспорт

работа

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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Узбекистане планирует производить и реализовывать свою продукцию итальянский текстильный бренд Cotonella, сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли. Об этом стало известно в ходе встречи с руководством итальянской компании, прошедшей в ведомстве. Итальянская сторона особо отметила прогресс, достигнутый в последние годы в текстильной отрасли Узбекистана, позволивший значительно поднять уровень качества выпускаемой продукции и объемы ее экспорта на европейские рынки. На первом этапе после запуска предприятия планируют выпускать до 2 млн готовых трикотажных изделий в год. Работой будут обеспечены до 80 человек. Представленная концепция наряду с внедрением современных технологий включает обеспечение устойчивого долгосрочного развития компании, ценовой конкурентоспособности, а также постоянное расширение линейки производимой продукции, повышение профессиональных навыков работников предприятия.

узбекистан

италия

кашкадарьинская область

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узбекистан италия сотрудничество трикотажные изделия текстиль компания cotonella иностранное предприятие кашкадарьинская область продукция рабочие места