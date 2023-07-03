https://uz.sputniknews.ru/20230703/uzbekistan-vypusk-trikotaj-izdeliya-italyanskiy-brend-36499899.html
В Узбекистане будут выпускать трикотажные изделия итальянского бренда
В Узбекистане будут выпускать трикотажные изделия итальянского бренда
Откроют иностранное предприятие в Кашкадарьинской области республики
2023-07-03T15:50+0500
2023-07-03T15:50+0500
2023-07-03T16:30+0500
узбекистан
италия
кашкадарьинская область
текстиль
текстильная продукция
трикотажные изделия
компания
производство
экспорт
работа
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ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Узбекистане планирует производить и реализовывать свою продукцию итальянский текстильный бренд Cotonella, сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли. Об этом стало известно в ходе встречи с руководством итальянской компании, прошедшей в ведомстве. Итальянская сторона особо отметила прогресс, достигнутый в последние годы в текстильной отрасли Узбекистана, позволивший значительно поднять уровень качества выпускаемой продукции и объемы ее экспорта на европейские рынки. На первом этапе после запуска предприятия планируют выпускать до 2 млн готовых трикотажных изделий в год. Работой будут обеспечены до 80 человек. Представленная концепция наряду с внедрением современных технологий включает обеспечение устойчивого долгосрочного развития компании, ценовой конкурентоспособности, а также постоянное расширение линейки производимой продукции, повышение профессиональных навыков работников предприятия.
узбекистан
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узбекистан италия сотрудничество трикотажные изделия текстиль компания cotonella иностранное предприятие кашкадарьинская область продукция рабочие места
узбекистан италия сотрудничество трикотажные изделия текстиль компания cotonella иностранное предприятие кашкадарьинская область продукция рабочие места
В Узбекистане будут выпускать трикотажные изделия итальянского бренда
15:50 03.07.2023 (обновлено: 16:30 03.07.2023)
Откроют иностранное предприятие в Кашкадарьинской области республики.
ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik
. В Узбекистане планирует производить и реализовывать свою продукцию итальянский текстильный бренд Cotonella, сообщает министерство инвестиций, промышленности и торговли
.
Об этом стало известно в ходе встречи с руководством итальянской компании, прошедшей в ведомстве.
Итальянская сторона особо отметила прогресс, достигнутый в последние годы в текстильной отрасли Узбекистана, позволивший значительно поднять уровень качества выпускаемой продукции и объемы ее экспорта на европейские рынки.
"В данном контексте руководством компании принято решение открыть иностранное предприятие Cotonella Uzbekistan в Кашкадарьинской области республики", — говорится в сообщении.
На первом этапе после запуска предприятия планируют выпускать до 2 млн готовых трикотажных изделий в год. Работой будут обеспечены до 80 человек.
"Далее компания намеревается направить 5 млн долларов на повышение объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью до 8 млн единиц ежегодно. Будет создано до 500 новых постоянных рабочих мест", — уточняют в ведомстве.
Представленная концепция наряду с внедрением современных технологий включает обеспечение устойчивого долгосрочного развития компании, ценовой конкурентоспособности, а также постоянное расширение линейки производимой продукции, повышение профессиональных навыков работников предприятия.