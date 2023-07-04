https://uz.sputniknews.ru/20230704/flag-irana-ispolkom-rats-shos-video-36528236.html

Флаг Ирана подняли в Исполкоме РАТС ШОС — видео

Флаг Ирана подняли в Исполкоме РАТС ШОС — видео

В штаб-квартире Исполнительного комитета антитеррористической структуры прошла торжественная церемония поднятия флага новой страны – члена организации.

2023-07-04T15:36+0500

2023-07-04T15:36+0500

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Штаб-квартире Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) в Ташкенте состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага нового государства-члена организации — Исламской Республики Иран.В мероприятии приняли участие представители министерства иностранных дел и службы государственной безопасности Узбекистана, послы государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, постоянные представители при РАТС ШОС, представители средств массовой информации, сообщает корреспондент Sputnik.В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов подчеркнул, что торжественная церемония поднятия флага нового государства-члена ШОС призвана показать всем, что страны организации с энтузиазмом идут в новый этап ее развития.Напомним, ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была запущена процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.По итогам саммита организации, который прошел в Самарканде 15-16 сентября, Иран подписал меморандум о вступлении. Начался также процесс приема Белоруссии в члены ШОС.В ходе саммита ШОС, проходящего в Нью-Дели, Иран стал полноправным членом организации.

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