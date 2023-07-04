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Флаг Ирана подняли в Исполкоме РАТС ШОС — видео
Флаг Ирана подняли в Исполкоме РАТС ШОС — видео
В штаб-квартире Исполнительного комитета антитеррористической структуры прошла торжественная церемония поднятия флага новой страны – члена организации.
2023-07-04T15:36+0500
2023-07-04T15:36+0500
2023-07-04T16:09+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Штаб-квартире Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) в Ташкенте состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага нового государства-члена организации — Исламской Республики Иран.В мероприятии приняли участие представители министерства иностранных дел и службы государственной безопасности Узбекистана, послы государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, постоянные представители при РАТС ШОС, представители средств массовой информации, сообщает корреспондент Sputnik.В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов подчеркнул, что торжественная церемония поднятия флага нового государства-члена ШОС призвана показать всем, что страны организации с энтузиазмом идут в новый этап ее развития.Напомним, ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была запущена процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.По итогам саммита организации, который прошел в Самарканде 15-16 сентября, Иран подписал меморандум о вступлении. Начался также процесс приема Белоруссии в члены ШОС.В ходе саммита ШОС, проходящего в Нью-Дели, Иран стал полноправным членом организации.
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видео узбекистан ташкент ратс шос антитеррористическая структура поднятие флага флаг иран
Флаг Ирана подняли в Исполкоме РАТС ШОС — видео
15:36 04.07.2023 (обновлено: 16:09 04.07.2023)
В штаб-квартире Исполнительного комитета антитеррористической структуры прошла торжественная церемония поднятия флага новой страны — члена организации.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Штаб-квартире Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) в Ташкенте состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага нового государства-члена организации — Исламской Республики Иран.
В мероприятии приняли участие представители министерства иностранных дел и службы государственной безопасности Узбекистана, послы государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС, постоянные представители при РАТС ШОС, представители средств массовой информации, сообщает корреспондент Sputnik
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"Только что мы стали свидетелями принятия лидерами государств-членов ШОС в ходе видеоконференцсвязи исторического решения о принятии Исламской Республики Иран в полноценные члены организации. Отныне вокруг изумрудно-голубого флага ШОС будут развеваться государственные флаги девяти государств, объединенных "шанхайским духом". Призываю государства-члены ШОС продолжать и развивать добрую традицию сплочения и взаимодоверия, сообща укреплять роль Организации в международных и региональных делах", — сказал на церемонии поднятия флага директор Исполкома Руслан Мирзаев.
В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов подчеркнул, что торжественная церемония поднятия флага нового государства-члена ШОС призвана показать всем, что страны организации с энтузиазмом идут в новый этап ее развития.
"Руководствуясь Хартией и Договором о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, страны ШОС неуклонно следуют "шанхайскому духу", основанному на взаимном доверии, равенстве, консультациях, уважении многообразия цивилизаций и культур, а также стремлении к совместному развитию", — отметил он.
Напомним, ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была запущена процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
По итогам саммита организации, который прошел в Самарканде 15-16 сентября, Иран подписал меморандум о вступлении. Начался также процесс приема Белоруссии в члены ШОС.
В ходе саммита ШОС, проходящего в Нью-Дели, Иран стал полноправным членом организации.