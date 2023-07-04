https://uz.sputniknews.ru/20230704/glava-mid-uzbekistan-vstrecha-ministr-inostrannyx-del-malayziya-36533144.html

Главы МИД Узбекистана и Малайзии подписали программу сотрудничества

Главы МИД Узбекистана и Малайзии подписали программу сотрудничества

Главы МИД Узбекистана и Малайзии Бахтиёр Саидов и Замбри Абдул Кадир провели встречу в Ташкенте. 04.07.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

малайзия

мид

мид узбекистана

бахтиер саидов

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. О встрече с министром иностранных дел Малайзии глава МИД Узбекистана сообщил в своем Telegram-канале. Он также уточнил, что повестка встречи была очень обширной, включая вопросы расширения партнерства во всех областях, активизации экономической дипломатии в качестве приоритетного направления взаимодействия, развития туризма, укрепления договорно-правовой базы отношений, а также сотрудничества на региональном и глобальном уровнях.

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