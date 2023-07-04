https://uz.sputniknews.ru/20230704/glava-mid-uzbekistan-vstrecha-ministr-inostrannyx-del-malayziya-36533144.html
Главы МИД Узбекистана и Малайзии подписали программу сотрудничества
Главы МИД Узбекистана и Малайзии подписали программу сотрудничества
Главы МИД Узбекистана и Малайзии Бахтиёр Саидов и Замбри Абдул Кадир провели встречу в Ташкенте. 04.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-04T15:22+0500
2023-07-04T15:22+0500
2023-07-04T15:56+0500
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мид узбекистана
бахтиер саидов
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. О встрече с министром иностранных дел Малайзии глава МИД Узбекистана сообщил в своем Telegram-канале. Он также уточнил, что повестка встречи была очень обширной, включая вопросы расширения партнерства во всех областях, активизации экономической дипломатии в качестве приоритетного направления взаимодействия, развития туризма, укрепления договорно-правовой базы отношений, а также сотрудничества на региональном и глобальном уровнях.
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узбекистан, малайзия, мид, мид узбекистана, бахтиер саидов
Главы МИД Узбекистана и Малайзии подписали программу сотрудничества
15:22 04.07.2023 (обновлено: 15:56 04.07.2023)
Главы МИД Узбекистана и Малайзии Бахтиёр Саидов и Замбри Абдул Кадир провели встречу в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
О встрече с министром иностранных дел Малайзии глава МИД Узбекистана сообщил в своем Telegram-канале
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"Провели очень продуктивную встречу, в ходе которой рассмотрели неиспользованные огромные возможности между нашими двумя странами и подписали Программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Малайзии на 2023-2026 годы", — рассказал Бахтиёр Саидов.
Он также уточнил, что повестка встречи была очень обширной, включая вопросы расширения партнерства во всех областях, активизации экономической дипломатии в качестве приоритетного направления взаимодействия, развития туризма, укрепления договорно-правовой базы отношений, а также сотрудничества на региональном и глобальном уровнях.