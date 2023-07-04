https://uz.sputniknews.ru/20230704/iran-stal-polnopravnym-chlenom-shos-36533715.html

Иран стал полноправным членом ШОС

Иран стал полноправным членом ШОС

Вступление страны в организацию имеет историческое значение, подчеркивают государства-члены ШОС

2023-07-04T15:36+0500

2023-07-04T15:36+0500

2023-07-04T16:29+0500

иран

шос

шос

членство

саммит

декларация

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), говорится в Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита глав государств ШОС. Напомним, Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства-члена объединения на предыдущем саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года.

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