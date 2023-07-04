https://uz.sputniknews.ru/20230704/iran-stal-polnopravnym-chlenom-shos-36533715.html
Иран стал полноправным членом ШОС
Иран стал полноправным членом ШОС
Вступление страны в организацию имеет историческое значение, подчеркивают государства-члены ШОС
2023-07-04T15:36+0500
2023-07-04T15:36+0500
2023-07-04T16:29+0500
иран
шос
шос
членство
саммит
декларация
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), говорится в Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита глав государств ШОС. Напомним, Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства-члена объединения на предыдущем саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года.
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иран шос членство вступление историческое значение нью-делийская декларация саммит
иран шос членство вступление историческое значение нью-делийская декларация саммит
Иран стал полноправным членом ШОС
15:36 04.07.2023 (обновлено: 16:29 04.07.2023)
Вступление страны в организацию имеет историческое значение, подчеркивают государства-члены ШОС.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
Иран получил полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), говорится в Нью-Делийской декларации
, принятой по итогам саммита глав государств ШОС.
"Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена", — отмечается в декларации.
Напомним, Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства-члена объединения на предыдущем саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 года.