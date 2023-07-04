https://uz.sputniknews.ru/20230704/mirziyoev-sammit-shos-2023-36532561.html

9 инициатив Мирзиёева: что предложил президент Узбекистана на саммите ШОС

9 инициатив Мирзиёева: что предложил президент Узбекистана на саммите ШОС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев озвучил ключевые сферы сотрудничества в рамках организации и анонсировал ряд крупных мероприятий в республике.

2023-07-04T15:18+0500

2023-07-04T15:18+0500

2023-07-04T16:30+0500

узбекистан

шос

саммит

шавкат мирзиёев

политика

туризм

культура

безопасность

афганистан

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36538681_76:1:1263:669_1920x0_80_0_0_0fde2e98b8992ee340514cd356a413f0.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) озвучил девять ключевых инициатив, которые Узбекистан выдвигает для дальнейшего развития организации.Первой и ключевой задачей президент назвал развитие сплоченности в рамках организации в соответствии с "шанхайским духом". Для этого Мирзиёев предложил разработать Кодекс добрососедства, доверия и трансграничного партнерства ШОС.Поскольку ШОС является пространством колоссальных экономических возможностей, вторая задача организации – сформировать единое пространство для совместной торговли и промышленной кооперации.Для этого президент предложил провести в Узбекистане совместную неделю инновационного партнерства и выставку высоких технологий.Третья важная сфера – укрепление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности. Шавкат Мирзиёев предложил создать единую карту транспортных коридоров ШОС, чтобы увидеть узкие места и пробелы, наметить первоочередные меры для формирования общей интегрированной транспортно-транзитной системы.Важным является и экологический вопрос.В сентябре в Узбекистане планируют провести международную конференцию по продовольственной безопасности, одна из сессий которой будет посвящена сотрудничеству в этой сфере в рамках ШОС.Необходимо развивать сферу туризма, отметил в своей речи Шавкат Мирзиёев.В рамках культурного взаимодействия президент Узбекистана предложил создать ежегодный календарь культурного взаимодействия организации, в который войдут совместные выставки, концерты, форумы, театральные фестивали и презентации, перевод и издание литературных произведений на языке стран организации.Важной сферой взаимодействия является противодействие терроризму и экстремизму. Шавкат Мирзиёев призвал страны ускорить принятие документов по информационной безопасности и противодействию экстремизму, а также продолжить выездные заседания и работу РАТС ШОС.По-прежнему актуальной остается проблема Афганистана, которая в последнее время ушла на второй план международной повестки.Напомним, ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была запущена процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.По итогам саммита организации, который прошел в Самарканде 15-16 сентября, Иран подписал меморандум о вступлении. Начался также процесс приема Белоруссии в члены ШОС. На сегодняшнем саммите Иран стал полноправным членом организации.

узбекистан

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

саммит шос шанхайская организация сотрудничества президент узбекистан шавкат мирзиёев инициативы безопасность сотрудничество возаимосвязь транспорт логистика туризм культура афганистан