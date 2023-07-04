https://uz.sputniknews.ru/20230704/mirziyoev-sammit-shos-2023-36532561.html
9 инициатив Мирзиёева: что предложил президент Узбекистана на саммите ШОС
9 инициатив Мирзиёева: что предложил президент Узбекистана на саммите ШОС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев озвучил ключевые сферы сотрудничества в рамках организации и анонсировал ряд крупных мероприятий в республике.
2023-07-04T15:18+0500
2023-07-04T15:18+0500
2023-07-04T16:30+0500
узбекистан
шос
саммит
шавкат мирзиёев
политика
туризм
культура
безопасность
афганистан
экономика
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) озвучил девять ключевых инициатив, которые Узбекистан выдвигает для дальнейшего развития организации.Первой и ключевой задачей президент назвал развитие сплоченности в рамках организации в соответствии с "шанхайским духом". Для этого Мирзиёев предложил разработать Кодекс добрососедства, доверия и трансграничного партнерства ШОС.Поскольку ШОС является пространством колоссальных экономических возможностей, вторая задача организации – сформировать единое пространство для совместной торговли и промышленной кооперации.Для этого президент предложил провести в Узбекистане совместную неделю инновационного партнерства и выставку высоких технологий.Третья важная сфера – укрепление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности. Шавкат Мирзиёев предложил создать единую карту транспортных коридоров ШОС, чтобы увидеть узкие места и пробелы, наметить первоочередные меры для формирования общей интегрированной транспортно-транзитной системы.Важным является и экологический вопрос.В сентябре в Узбекистане планируют провести международную конференцию по продовольственной безопасности, одна из сессий которой будет посвящена сотрудничеству в этой сфере в рамках ШОС.Необходимо развивать сферу туризма, отметил в своей речи Шавкат Мирзиёев.В рамках культурного взаимодействия президент Узбекистана предложил создать ежегодный календарь культурного взаимодействия организации, в который войдут совместные выставки, концерты, форумы, театральные фестивали и презентации, перевод и издание литературных произведений на языке стран организации.Важной сферой взаимодействия является противодействие терроризму и экстремизму. Шавкат Мирзиёев призвал страны ускорить принятие документов по информационной безопасности и противодействию экстремизму, а также продолжить выездные заседания и работу РАТС ШОС.По-прежнему актуальной остается проблема Афганистана, которая в последнее время ушла на второй план международной повестки.Напомним, ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была запущена процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.По итогам саммита организации, который прошел в Самарканде 15-16 сентября, Иран подписал меморандум о вступлении. Начался также процесс приема Белоруссии в члены ШОС. На сегодняшнем саммите Иран стал полноправным членом организации.
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саммит шос шанхайская организация сотрудничества президент узбекистан шавкат мирзиёев инициативы безопасность сотрудничество возаимосвязь транспорт логистика туризм культура афганистан
саммит шос шанхайская организация сотрудничества президент узбекистан шавкат мирзиёев инициативы безопасность сотрудничество возаимосвязь транспорт логистика туризм культура афганистан
9 инициатив Мирзиёева: что предложил президент Узбекистана на саммите ШОС
15:18 04.07.2023 (обновлено: 16:30 04.07.2023)
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев озвучил ключевые сферы сотрудничества в рамках организации и анонсировал ряд крупных мероприятий в республике.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) озвучил девять ключевых инициатив, которые Узбекистан выдвигает для дальнейшего развития организации.
Первой и ключевой задачей президент назвал развитие сплоченности в рамках организации в соответствии с "шанхайским духом". Для этого Мирзиёев предложил разработать Кодекс добрососедства, доверия и трансграничного партнерства ШОС.
Поскольку ШОС является пространством колоссальных экономических возможностей, вторая задача организации – сформировать единое пространство для совместной торговли и промышленной кооперации.
"В этой связи сегодня как никогда актуальна инициатива о формировании общего пространства для формирования внутрирегиональной торговли и промышленно-технологической кооперации. Предлагаю поручить нашим правительствам и ведомствам проработать вопрос о принятии программы нового экономического пространства ШОС с охватом таких направлений, как инновационное развитие, цифровизация и роботизация, искусственный интеллект, биотехнологии и фармацевтика и других отраслей индустрии будущего."
Для этого президент предложил провести в Узбекистане совместную неделю инновационного партнерства и выставку высоких технологий.
Третья важная сфера – укрепление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности. Шавкат Мирзиёев предложил создать единую карту транспортных коридоров ШОС, чтобы увидеть узкие места и пробелы, наметить первоочередные меры для формирования общей интегрированной транспортно-транзитной системы.
Важным является и экологический вопрос.
"Нужна более тесная координация и взаимодействие на площадке ШОС по вопросам адаптации к изменениям климата, декарбонизации и внедрения чистых технологий, умного сельского хозяйства и водосбережения. Поддержим объявление следующего года Годом экологии ШОС", — заявил Шавкат Мирзиёев.
В сентябре в Узбекистане планируют провести международную конференцию по продовольственной безопасности, одна из сессий которой будет посвящена сотрудничеству в этой сфере в рамках ШОС.
Необходимо развивать сферу туризма, отметил в своей речи Шавкат Мирзиёев.
"Сейчас особенно ощущается нехватка качественных и доступных общерегиональных турпродуктов. Предлагаем на базе международного университета Шелковый Путь в Самарканде провести совместную научно-практическую конференцию по развитию туриндустрии ШОС", — сказал он.
В рамках культурного взаимодействия президент Узбекистана предложил создать ежегодный календарь культурного взаимодействия организации, в который войдут совместные выставки, концерты, форумы, театральные фестивали и презентации, перевод и издание литературных произведений на языке стран организации.
Важной сферой взаимодействия является противодействие терроризму и экстремизму. Шавкат Мирзиёев призвал страны ускорить принятие документов по информационной безопасности и противодействию экстремизму, а также продолжить выездные заседания и работу РАТС ШОС.
По-прежнему актуальной остается проблема Афганистана, которая в последнее время ушла на второй план международной повестки.
"Все предпринятые за последнее время шаги на международном уровне не привели к ожидаемому результату. Об этом свидетельствует ухудшающееся социальное положение населения Афганистана. При этом заметно сократились объемы гуманитарной помощи. Считаю, что выход можно найти только путем налаживания конструктивного диалога с афганскими властями на площадке ООН, и очень много здесь зависит от политической воли государств Шанхайской организации сотрудничества, которые являются непосредственными соседями Афганистана и больше всего заинтересованы в нахождении долгосрочного политического решения", — подчеркнул он.
Напомним, ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была запущена процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
По итогам саммита организации, который прошел в Самарканде 15-16 сентября, Иран подписал меморандум о вступлении. Начался также процесс приема Белоруссии в члены ШОС. На сегодняшнем саммите Иран стал полноправным членом организации.