https://uz.sputniknews.ru/20230704/pochemu-chlenstvo-irana-v-shos-tak-vajno-36548257.html

Почему членство Ирана в ШОС так важно?

Почему членство Ирана в ШОС так важно?

Шанхайская организация сотрудничества позволит Ирану усилить позиции на Ближнем Востоке, а укрепление связей с Россией, Китаем и государствами ЦА говорит о провале попыток Запада изолировать исламскую республику.

2023-07-04T17:53+0500

2023-07-04T17:53+0500

2023-07-04T17:53+0500

в мире

шос

иран

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Спустя 18 лет в статусе страны-наблюдателя Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Данное решение было принято по итогам 23-го заседания Совета глав государств ШОС, который прошел в режиме видеоконференции 4 июля под председательством Индии.Впервые с 1979 года Тегеран становится членом крупного международного альянса. Что значит для ШОС и для самого Ирана данное решение, корреспондент Sputnik Узбекистан узнал у экспертов.Площадка для диалога и мирных переговоровЗа счет участия в ШОС Иран сможет серьезно усилить свои позиции на Ближнем Востоке, считают эксперты.Членство Ирана в организации является признаком того, что внешняя политика страны отныне будет больше ориентироваться на восток, уверен старший научный сотрудник Института государства и права Академии наук Узбекистана Равшан Назаров.Эту позицию подтверждают и заявления главы иранского МИД Хосейна Амира Абдоллахияна, который уверен, что членство страны в ШОС "окажет существенное влияние на международные и региональные контакты Ирана".Присоединение Ирана в ШОС является серьёзным геополитическим событием, говорит политолог из Кыргызстана Марс Сариев.По его словам, членство исламской республики в организации стабилизирует ситуацию на Среднем Востоке.ШОС доказала, что является важным для Евразии объединением государств, которое позволяет урегулировать серьезные конфликтные ситуации. Простыми словами ШОС объединяет в том числе те страны, у которых есть нерешенные проблемы, говорит старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Марианна Баконина.По ее мнению, ШОС – это площадка для диалога, которая позволяет невоенным путем решать кризисы в Евразии, а членство Ирана в организации сделает регион Ближнего Востока более безопасным.Она также отметила, что Египет и Иран начали процесс нормализации отношений, открылись консульства и налаживается авиасообщение, этого не было более 40 лет с момента Исламской революции.ШОС прежде всего ориентирована на сотрудничество в сфере безопасности, антитеррористической деятельности. Когда решены вопросы безопасности, то экономическое взаимодействие становится эффективнее, добавила эксперт.В свою очередь, Равшан Назаров подчеркнул, что улучшение связей Ирана с Россией, Китаем и государствами Центральной Азии свидетельствует о провале попыток Запада полностью изолировать исламскую республику на международной арене.Взаимовыгодное партнерствоЭксперты отмечают, что Иран в силу своего географического расположения имеет важную роль для евразийского транзита.Марс Сариев отмечает, что транспортный коридор "Один пояс, один путь", который проходит через страны Центральной Азии, расширит сеть логистических маршрутов до Ирана и Турции.Как ранее рассказывала Sputnik Марианна Баконина, Иран также важен для ШОС как определенный гарант энергетической безопасности. В стране большие разведанные запасы углеводородов, с ее вступлением в состав организации возможности ШОС в области стабилизации энергетического баланса в регионе значительно возрастут, пояснила она.По мнению Равшана Назарова, полноправное членство Ирана в ШОС может позволить республике нарастить экспорт своих энергоресурсов в государства-члены организации за счет возможности участия во множестве международных проектов в рамках регионального объединения, укрепления политико-экономических связей с странами-участницами организации и расширения партнерских отношений с ними. Также вступление в ШОС расширит Ирану доступ к новым рынкам.Предоставление Китаю Свободной экономической зоны "Чабахар" в определенной степени связано с фактом вступления Ирана в ШОС, пояснил он. Эксперт отмечает, что сближение с Китаем, Россией, Индией позволит Ирану усилить свое влияние на Среднем и Ближнем Востоке, тем более, что указанные страны стремятся к реализации мегапроектов, имеющих геоэкономическое значение.Исламская республика Иран стала девятой страной в ШОС. Ранее в Организацию входили Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.Странами-наблюдателями ШОС являются: Афганистан, Беларусь, Монголия, партнерами по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка. Заинтересован в подключении к Организации ряд арабских стран - Египет, Катар, Саудовская Аравия.Официальную заявку на вступление в региональное объединение подала Беларусь. Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пространство ШОС, с учетом и новых членов и государств-партнеров по диалогу, простирается от Европы и Ближнего Востока до Южной и Юго-Восточной Азии.С момента образования в 2001 году Шанхайская организация сотрудничества стала одним из крупнейших международных объединений.К 2022 году ВВП стран ШОС (с учетом Ирана) составил $24,6 трлн. Население стран ШОС составляет 3,3 млрд человек или 42,5% от всего населения Земли.Доказанные запасы газа стран ШОС – 44% от мировых и 31,4% мировой добычи, запасы нефти – 40% от мировых и 25% добычи. На долю стран ШОС приходится 38% продукции мирового сельского хозяйства.

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шос шанхайская организация сотрудничества иран вступление какое значение имеет почему важно мнение экспертов старший научный сотрудник института государства и права академии наук узбекистана равшан назаров политолог из кыргызстана марс сариев старший научный сотрудник российского института стратегических исследований (риси) марианна баконина