https://uz.sputniknews.ru/20230704/pogoda-tashkent-4-iyul-36498083.html
Придет ли прохлада — прогноз погоды в Ташкенте на 4 июля
Придет ли прохлада — прогноз погоды в Ташкенте на 4 июля
Синоптики рассказали, какая погода будет в столице Узбекистана во вторник.
2023-07-04T07:09+0500
2023-07-04T07:09+0500
2023-07-04T07:09+0500
узбекистан
ташкент
погода
погода в ташкенте
прогноз погоды в ташкенте
прогноз погоды
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/270/96/2709638_0:179:3032:1885_1920x0_80_0_0_a430ed84725912bbf122a882532506d6.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Во вторник в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с, может усилиться до 10-12 м/с. Днем воздух прогреется до 34-36 градусов тепла.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/270/96/2709638_262:86:2763:1962_1920x0_80_0_0_88cf4e78a950d6f2a84f62771bda9080.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент погода в ташкенте погода прогноз прогноз погоды в ташкенте прогноз погоды узгидромет
узбекистан ташкент погода в ташкенте погода прогноз прогноз погоды в ташкенте прогноз погоды узгидромет
Придет ли прохлада — прогноз погоды в Ташкенте на 4 июля
Синоптики рассказали, какая погода будет в столице Узбекистана во вторник.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
Во вторник в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 м/с, может усилиться до 10-12 м/с.
Днем воздух прогреется до 34-36 градусов тепла.