https://uz.sputniknews.ru/20230704/pogoda-tashkent-4-iyul-36498083.html

Придет ли прохлада — прогноз погоды в Ташкенте на 4 июля

Придет ли прохлада — прогноз погоды в Ташкенте на 4 июля

Синоптики рассказали, какая погода будет в столице Узбекистана во вторник.

2023-07-04T07:09+0500

2023-07-04T07:09+0500

2023-07-04T07:09+0500

узбекистан

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прогноз погоды

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Во вторник в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с, может усилиться до 10-12 м/с. Днем воздух прогреется до 34-36 градусов тепла.

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