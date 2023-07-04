https://uz.sputniknews.ru/20230704/pogoda-uzbekistan-4-iyulya-36509655.html
Насколько будет жарко: погода в Узбекистане 4 июля
Насколько будет жарко: погода в Узбекистане 4 июля
Во вторник по всей территории республики возможно усиление ветра с пыльным поземком.
2023-07-04T04:56+0500
2023-07-04T04:56+0500
2023-07-04T04:56+0500
узбекистан
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прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. В Узбекистане во вторник ожидается небольшая переменная облачность, без осадков, лишь в горных районах утром возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Во всех регионах республики ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях до 20-22 метров в секунду. В отдельных районах может возникнуть пыльный поземок.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз погоды 4 июля узгидромет переменная облачность без осадков дождь гроза усиление ветра пыльный поземок температура воздуха каракалпакстан хорезмская ташкентская самаркандская джизакская бухарская навоийская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская андижанская наманганская ферганская область долина предгорные горные районы
узбекистан погода прогноз погоды 4 июля узгидромет переменная облачность без осадков дождь гроза усиление ветра пыльный поземок температура воздуха каракалпакстан хорезмская ташкентская самаркандская джизакская бухарская навоийская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская андижанская наманганская ферганская область долина предгорные горные районы
Насколько будет жарко: погода в Узбекистане 4 июля
Во вторник по всей территории республики возможно усиление ветра с пыльным поземком.
ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik.
В Узбекистане во вторник ожидается небольшая переменная облачность, без осадков, лишь в горных районах утром возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет
.
Во всех регионах республики ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях до 20-22 метров в секунду. В отдельных районах может возникнуть пыльный поземок.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область – 32-37 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области, Ферганская долина – 33-38 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 35-40 градусов;
Предгорные и горные районы – 24-29 градусов.