https://uz.sputniknews.ru/20230704/pogoda-uzbekistan-4-iyulya-36509655.html

Насколько будет жарко: погода в Узбекистане 4 июля

Насколько будет жарко: погода в Узбекистане 4 июля

Во вторник по всей территории республики возможно усиление ветра с пыльным поземком.

2023-07-04T04:56+0500

2023-07-04T04:56+0500

2023-07-04T04:56+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

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прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. В Узбекистане во вторник ожидается небольшая переменная облачность, без осадков, лишь в горных районах утром возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.Во всех регионах республики ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду, в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях до 20-22 метров в секунду. В отдельных районах может возникнуть пыльный поземок.Температура воздуха днем:

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узбекистан погода прогноз погоды 4 июля узгидромет переменная облачность без осадков дождь гроза усиление ветра пыльный поземок температура воздуха каракалпакстан хорезмская ташкентская самаркандская джизакская бухарская навоийская сырдарьинская кашкадарьинская сурхандарьинская андижанская наманганская ферганская область долина предгорные горные районы