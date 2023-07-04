https://uz.sputniknews.ru/20230704/preodolenie-defitsita-aktualna-li-segodnya-ideya-povorota-sibirskix-rek-v-tsentralnuyu-aziyu-36543562.html

Преодоление дефицита: актуальна ли сегодня идея поворота сибирских рек в Центральную Азию?

Преодоление дефицита: актуальна ли сегодня идея поворота сибирских рек в Центральную Азию?

Российские эксперты-гидрологи отреагировали на предложение казахстанского депутата 04.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-04T16:52+0500

2023-07-04T16:52+0500

2023-07-04T16:52+0500

колумнисты

центральная азия

вода

река

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ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. На минувшей неделе депутат парламента Казахстана Серик Егизбаев предложил проект по переброске части стока сибирских рек в Центральную Азию (ЦА).Может ли неосуществленная идея советских времен решить проблему с водой в регионе, или же есть более интересные решения – Sputnik узнал у экспертов.Вопрос требует проработкиПоворот сибирских рек – один из самых грандиозных нереализованных проектов XX века. Его целью было направление части стока в ЦА, остро нуждающуюся в пресной воде.Ученые обсуждали данный вопрос в 2021-2022 годах в ходе подготовки одной из встреч премьер-министров России и Казахстана, рассказал корреспонденту Sputnik замдиректора по научной работе Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Александр Пузанов.Тогда, по его словам, Академия наук признала эту тему непроработанной и рекомендовала снять ее с повестки дня.По словам эксперта, в случае реализации данного проекта сперва нужно провести новые исследования и дать заключение, хватит ли ресурсов для реализации этого проекта.При этом ученый усомнился в наличии в бассейне Оби 25 свободных кубокилометров, которые, как заявляют казахстанские партнеры, можно было бы перебросить без ущерба для экологии.То, что в Оби большой сток – не значит, что можно его перебрасывать, отметил Александр Пузанов. "Сначала нужно накопить воду, а потом экологически приемлемым способом, без потерь, переправлять", – уточнил специалист.Поворот рек не отличается от любого другого проекта, например, по строительству газопровода, нефтепровода или железной дороги, объяснил корреспонденту Sputnik заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.Для России идея разворота сибирских рек экономической привлекательности не имеет, но в то же время может представлять интерес с геополитической и гуманитарной точек зрения, отметил Александр Пузанов."Просто помогать нашим соседям. Мало ли, какая там ситуация будет с опустыниванием, изменением климата", – добавил он.Фактор сельского хозяйства у соседейПереброска рек – не новшество. Идея поворота вод в Китае принадлежит основателю республики Мао Цзэдуну, который обнародовал её ещё в 1952 году. Сейчас проект там успешно реализуется.КНР занимается переброской рек на своей территории для орошаемого земледелия, поскольку там большая территория и огромная численность населения, которое нужно обеспечивать продуктами питания, рассказал Михаил Болгов.Кроме того, китайцы забирают значительное количество стока Черного Иртыша – части реки Иртыш, которая протекает по КНР, а также осуществляют водозабор из реки Или, которая впадает в казахстанское озеро Балхаш, отметил он.Как решить проблему?Вода – это ценнейший ресурс, которого в ближайшие десятилетия будет не хватать в связи с изменениями климата, проблемами глобального опустынивания, заявил Александр Пузанов.Для решения проблемы дефицита воды, по его мнению, странам ЦА необходимо заниматься водосбережением.По его словам, можно отправиться в Китай и посмотреть, как данная система устроена там.Сельское хозяйство, орошаемое земледелие в странах региона должно перейти на новый технологический уровень, добавил Михаил Болгов.

центральная азия

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Михаил Воробьев

Михаил Воробьев

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Михаил Воробьев

колумнисты, центральная азия, вода, река