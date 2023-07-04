Преодоление дефицита: актуальна ли сегодня идея поворота сибирских рек в Центральную Азию?
© Наманганское областное управление по ЧСРека Нарын, протекающая через Уйчинский район Наманганской области
Российские эксперты-гидрологи отреагировали на предложение казахстанского депутата
ТАШКЕНТ, 4 июл - Sputnik. На минувшей неделе депутат парламента Казахстана Серик Егизбаев предложил проект по переброске части стока сибирских рек в Центральную Азию (ЦА).
Может ли неосуществленная идея советских времен решить проблему с водой в регионе, или же есть более интересные решения – Sputnik узнал у экспертов.
Вопрос требует проработки
Поворот сибирских рек – один из самых грандиозных нереализованных проектов XX века. Его целью было направление части стока в ЦА, остро нуждающуюся в пресной воде.
Ученые обсуждали данный вопрос в 2021-2022 годах в ходе подготовки одной из встреч премьер-министров России и Казахстана, рассказал корреспонденту Sputnik замдиректора по научной работе Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Александр Пузанов.
Тогда, по его словам, Академия наук признала эту тему непроработанной и рекомендовала снять ее с повестки дня.
"Во времена СССР была одна климатическая, экономическая и энергетическая ситуация. Сейчас – другая. Изменился сток, изменилась геополитика. Трансграничные проблемы. Поэтому [на сегодняшний день] ничего не изучено", – пояснил он.
По словам эксперта, в случае реализации данного проекта сперва нужно провести новые исследования и дать заключение, хватит ли ресурсов для реализации этого проекта.
"Всё это под силу сотрудникам институтов Сибирского отделения РАН", –сказал он.
При этом ученый усомнился в наличии в бассейне Оби 25 свободных кубокилометров, которые, как заявляют казахстанские партнеры, можно было бы перебросить без ущерба для экологии.
"Ни одна переброска для экологии не является благом, она всегда негативна", – подчеркнул он.
То, что в Оби большой сток – не значит, что можно его перебрасывать, отметил Александр Пузанов. "Сначала нужно накопить воду, а потом экологически приемлемым способом, без потерь, переправлять", – уточнил специалист.
Поворот рек не отличается от любого другого проекта, например, по строительству газопровода, нефтепровода или железной дороги, объяснил корреспонденту Sputnik заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.
"Технически мы можем построить всё, что угодно. Если мы к этому вопросу вернемся, то, во-первых, мы должны выяснить, кто будет за всё платить. А во-вторых, конечно, пересмотреть все технические решения [советских времен]", – отметил он.
Для России идея разворота сибирских рек экономической привлекательности не имеет, но в то же время может представлять интерес с геополитической и гуманитарной точек зрения, отметил Александр Пузанов.
"Просто помогать нашим соседям. Мало ли, какая там ситуация будет с опустыниванием, изменением климата", – добавил он.
Фактор сельского хозяйства у соседей
Переброска рек – не новшество. Идея поворота вод в Китае принадлежит основателю республики Мао Цзэдуну, который обнародовал её ещё в 1952 году. Сейчас проект там успешно реализуется.
КНР занимается переброской рек на своей территории для орошаемого земледелия, поскольку там большая территория и огромная численность населения, которое нужно обеспечивать продуктами питания, рассказал Михаил Болгов.
Кроме того, китайцы забирают значительное количество стока Черного Иртыша – части реки Иртыш, которая протекает по КНР, а также осуществляют водозабор из реки Или, которая впадает в казахстанское озеро Балхаш, отметил он.
"В сопредельной с Казахстаном территории Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, бешеными темпами, очень интенсивно развивается земледелие. Разумеется, для этого требуются изъятия воды", – пояснил Александр Пузанов.
Как решить проблему?
Вода – это ценнейший ресурс, которого в ближайшие десятилетия будет не хватать в связи с изменениями климата, проблемами глобального опустынивания, заявил Александр Пузанов.
Для решения проблемы дефицита воды, по его мнению, странам ЦА необходимо заниматься водосбережением.
"Например, это может быть переброска не в каналах с дичайшими потерями из-за испарения и фильтрации, а в замкнутых магистралях. В водоводах, трубах, как это делают китайцы", – посоветовал специалист.
По его словам, можно отправиться в Китай и посмотреть, как данная система устроена там.
"В Китае придумано уже всё, поскольку значительная часть территории у них засушливая. Поэтому здесь надо не изобретать велосипед, а изучить опыт и разумно его реализовать", – порекомендовал эксперт, признав, что для этого странам Центральной Азии потребуется модернизация всей имеющейся инфраструктуры.
Сельское хозяйство, орошаемое земледелие в странах региона должно перейти на новый технологический уровень, добавил Михаил Болгов.
"Следует кардинально пересмотреть технологии полива, поскольку основная проблема – это древние неэкономные технологии, которые приводят к нерациональному использованию, огромным потерям воды и засолению почв", – заключил он.