https://uz.sputniknews.ru/20230704/putin-zayavleniye-sammmit-shos-iyul-2023-36532754.html
Что заявил Путин на заседании ШОС — главные моменты
Что заявил Путин на заседании ШОС — главные моменты
Президент России сделал ряд важных заявлений на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате видеосвязи.
2023-07-04T15:26+0500
2023-07-04T15:26+0500
2023-07-04T15:54+0500
россия
президент рф
владимир путин
саммит
шос
заявление
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36526663_0:220:3078:1951_1920x0_80_0_0_2139366a33321d792da5948d418d90b7.jpg
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Против России идет гибридная война, но страна уверенно противостоит беспрецедентным по масштабу нелегитимным санкциям, заявил Владимир Путин на саммите ШОС, сообщает РИА Новости.Он констатировал нарастание остроты геополитических противоречий на планете и происходящую деградацию безопасности, рост рисков развития нового глобального кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру.В то же время лидер России указал, что ШОС привержена созданию справедливого и многополярного миропорядка при координирующей роли ООН.По его словам, Россия выступает за наращивание сотрудничества в инвестиционной и банковско-финансовой сферах, промышленности, энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, связи, цифровизации и высоких технологиях.Еще одно заявление Путина на саммите касается поддержки Россией проекта совместной декларации, где отражены консолидированные подходы к международным вопросам.Говоря о ситуации в Афганистане, он отметил, что она еще остается напряженной.В этом контексте, приоритетом ШОС, подчеркнул Путин, "должны оставаться и антитеррор, противодействие экстремизму, и религиозному радикализму, пресечение наркотрафика и других видов контрабанды, борьба с бандитским формированиями".Также президент России рассказал о торговле с Китаем.При этом он добавил, что торговля России с государствами-членами объединения увеличилась в прошлом году более чем на треть, достигнув рекордных $263 млрд.Наряду с этим, президент РФ отметил, что российские идеи спортивного сотрудничества в рамках ШОС получили отклик в странах объединения и пригласил сборные стран ШОС на фестиваль спорта в Екатеринбурге.Еще одно приглашение делегаций стран ШОС касалось Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.Комментируя ситуацию на Украине, лидер России сказал, что из этой страны долгое время создавали "Анти-россию", потакающую неонацистам.Отдельно он остановился на важности документов, подготовленных к саммиту ШОС.Также глава России поблагодарил страны ШОС за поддержку по защите конституционного строя РФ во время событий 24 июня.Также он поддержал вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества.При этом, он отметил, что заявки на вступление от других государств требуют "самого внимательного и конструктивного отношения".ШОС основана в 2001 году, в нее входят Россия, Узбекистан, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Также, в этом году к организации присоединился Иран.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36526663_191:243:2598:2048_1920x0_80_0_0_20cb3b64aff32c580bbf86104ada1315.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия президент рф владимир путин саммит шос заявление политика
россия президент рф владимир путин саммит шос заявление политика
Что заявил Путин на заседании ШОС — главные моменты
15:26 04.07.2023 (обновлено: 15:54 04.07.2023)
Президент России в формате видеосвязи сделал ряд важных заявлений на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
Против России идет гибридная война, но страна уверенно противостоит беспрецедентным по масштабу нелегитимным санкциям, заявил Владимир Путин на саммите ШОС, сообщает РИА Новости.
"Россия уверено противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, и в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован, сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа", — сказал глава РФ.
Он констатировал нарастание остроты геополитических противоречий на планете и происходящую деградацию безопасности, рост рисков развития нового глобального кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру.
В то же время лидер России указал, что ШОС привержена созданию справедливого и многополярного миропорядка при координирующей роли ООН.
"Одной из ключевых задач совместной деятельности является поддержание безопасности в государствах — участницах и по примеру внешних границ организации, а мы начали свою деятельность именно с этого направления деятельности, мы будем усиливать это направление", — подчеркнул Путин.
По его словам, Россия выступает за наращивание сотрудничества в инвестиционной и банковско-финансовой сферах, промышленности, энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, связи, цифровизации и высоких технологиях.
Еще одно заявление
Путина на саммите касается поддержки Россией проекта совместной декларации, где отражены консолидированные подходы к международным вопросам.
"Россия поддерживает проект нью-делийской декларации, где зафиксированы цели и задачи по дальнейшему всемерному развитию нашего взаимодействия, отражены консолидированные подходы к актуальным международным вопросам", — сказал лидер РФ.
Говоря о ситуации в Афганистане
, он отметил, что она еще остается напряженной.
В этом контексте, приоритетом ШОС, подчеркнул Путин, "должны оставаться и антитеррор, противодействие экстремизму, и религиозному радикализму, пресечение наркотрафика и других видов контрабанды, борьба с бандитским формированиями".
Также президент России рассказал о торговле с Китаем.
"Более 80% коммерческих сделок между Россией и Китайской Народной Республикой осуществляются уже в рублях и юанях", — отметил Путин.
При этом он добавил, что торговля России с государствами-членами объединения увеличилась в прошлом году более чем на треть, достигнув рекордных $263 млрд.
Наряду с этим, президент РФ отметил, что российские идеи спортивного сотрудничества в рамках ШОС получили отклик в странах объединения и пригласил
сборные стран ШОС на фестиваль спорта в Екатеринбурге.
"Приглашаю сборные команды из всех ваших стран в российский город Екатеринбург, где в августе пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС, а также БРИКС и СНГ", — сказал Путин.
Еще одно приглашение
делегаций стран ШОС касалось Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.
Комментируя ситуацию на Украине
, лидер России сказал, что из этой страны долгое время создавали "Анти-россию", потакающую неонацистам.
"Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны Украины фактически враждебного государства — "Анти-россии". Ее накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. И все это для того, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны", — объяснил Путин.
Отдельно он остановился на важности документов,
подготовленных к саммиту ШОС.
"Реализация солидного пакета документов и решений, подготовленных к нынешнему совету глав государств, несомненно, внесет весомый вклад в укрепление стратегического партнерства в рамках ШОС", — выразил уверенность Путин.
Также глава России поблагодарил
страны ШОС за поддержку по защите конституционного строя РФ во время событий 24 июня.
“…Мы это высоко ценим, намерены и далее углублять связи с участниками ШОС. Эти связи становятся все более крепкими и многоплановыми", — подчеркнул Путин.
Также он поддержал
вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества.
"Убеждены, что членство Белоруссии, которая является стратегическим партнером и ближайшим союзником России, позитивно скажется на деятельности объединения", — подчеркнул Путин.
При этом, он отметил, что заявки на вступление от других государств требуют "самого внимательного и конструктивного отношения".
ШОС основана в 2001 году, в нее входят Россия, Узбекистан, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Также, в этом году к организации присоединился Иран.