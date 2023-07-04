https://uz.sputniknews.ru/20230704/putin-zayavleniye-sammmit-shos-iyul-2023-36532754.html

Что заявил Путин на заседании ШОС — главные моменты

Что заявил Путин на заседании ШОС — главные моменты

Президент России сделал ряд важных заявлений на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в формате видеосвязи.

2023-07-04T15:26+0500

2023-07-04T15:26+0500

2023-07-04T15:54+0500

россия

президент рф

владимир путин

саммит

шос

заявление

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36526663_0:220:3078:1951_1920x0_80_0_0_2139366a33321d792da5948d418d90b7.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Против России идет гибридная война, но страна уверенно противостоит беспрецедентным по масштабу нелегитимным санкциям, заявил Владимир Путин на саммите ШОС, сообщает РИА Новости.Он констатировал нарастание остроты геополитических противоречий на планете и происходящую деградацию безопасности, рост рисков развития нового глобального кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру.В то же время лидер России указал, что ШОС привержена созданию справедливого и многополярного миропорядка при координирующей роли ООН.По его словам, Россия выступает за наращивание сотрудничества в инвестиционной и банковско-финансовой сферах, промышленности, энергетике, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, связи, цифровизации и высоких технологиях.Еще одно заявление Путина на саммите касается поддержки Россией проекта совместной декларации, где отражены консолидированные подходы к международным вопросам.Говоря о ситуации в Афганистане, он отметил, что она еще остается напряженной.В этом контексте, приоритетом ШОС, подчеркнул Путин, "должны оставаться и антитеррор, противодействие экстремизму, и религиозному радикализму, пресечение наркотрафика и других видов контрабанды, борьба с бандитским формированиями".Также президент России рассказал о торговле с Китаем.При этом он добавил, что торговля России с государствами-членами объединения увеличилась в прошлом году более чем на треть, достигнув рекордных $263 млрд.Наряду с этим, президент РФ отметил, что российские идеи спортивного сотрудничества в рамках ШОС получили отклик в странах объединения и пригласил сборные стран ШОС на фестиваль спорта в Екатеринбурге.Еще одно приглашение делегаций стран ШОС касалось Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.Комментируя ситуацию на Украине, лидер России сказал, что из этой страны долгое время создавали "Анти-россию", потакающую неонацистам.Отдельно он остановился на важности документов, подготовленных к саммиту ШОС.Также глава России поблагодарил страны ШОС за поддержку по защите конституционного строя РФ во время событий 24 июня.Также он поддержал вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества.При этом, он отметил, что заявки на вступление от других государств требуют "самого внимательного и конструктивного отношения".ШОС основана в 2001 году, в нее входят Россия, Узбекистан, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Также, в этом году к организации присоединился Иран.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия президент рф владимир путин саммит шос заявление политика