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https://uz.sputniknews.ru/20230704/rossiya-tatarstan-kama-proisshestviye-36536366.html
Молодой узбекистанец утонул в России
Молодой узбекистанец утонул в России
По предварительной информации погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
2023-07-04T16:22+0500
2023-07-04T16:22+0500
в мире
россия
происшествия
река
татарстан
узбекистанец
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. 25-летний мужчина из Узбекистана утонул в реке Кама в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал Мусофир | Migrant со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по республике.По предварительной информации, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
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в мире россия происшествия река татарстан узбекистанец
в мире россия происшествия река татарстан узбекистанец

Молодой узбекистанец утонул в России

16:22 04.07.2023
© Sputnik / Абзал КалиевТонущий человек
Тонущий человек - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2023
© Sputnik / Абзал Калиев
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По предварительной информации погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. 25-летний мужчина из Узбекистана утонул в реке Кама в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал Мусофир | Migrant со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по республике.

“В 16.30 3 июля поступило сообщение о том, что в г. Нижнекамск на городском пляже "Кама" на реке Кама спасен утопающий гражданин Узбекистана 1998 г.р. и передан в бессознательном состоянии бригаде скорой помощи для реанимационных действий. В 17.20 медики скорой помощи, к сожалению, констатировали смерть”, — уточнила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
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