Молодой узбекистанец утонул в России

“В 16.30 3 июля поступило сообщение о том, что в г. Нижнекамск на городском пляже "Кама" на реке Кама спасен утопающий гражданин Узбекистана 1998 г.р. и передан в бессознательном состоянии бригаде скорой помощи для реанимационных действий. В 17.20 медики скорой помощи, к сожалению, констатировали смерть”, — уточнила пресс-служба ведомства.