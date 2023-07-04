https://uz.sputniknews.ru/20230704/rossiya-tatarstan-kama-proisshestviye-36536366.html
Молодой узбекистанец утонул в России
Молодой узбекистанец утонул в России
По предварительной информации погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
2023-07-04T16:22+0500
2023-07-04T16:22+0500
2023-07-04T16:22+0500
в мире
россия
происшествия
река
татарстан
узбекистанец
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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. 25-летний мужчина из Узбекистана утонул в реке Кама в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал Мусофир | Migrant со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по республике.По предварительной информации, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
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в мире россия происшествия река татарстан узбекистанец
в мире россия происшествия река татарстан узбекистанец
Молодой узбекистанец утонул в России
По предварительной информации погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik.
25-летний мужчина из Узбекистана утонул в реке Кама в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал Мусофир | Migrant
со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по республике.
“В 16.30 3 июля поступило сообщение о том, что в г. Нижнекамск на городском пляже "Кама" на реке Кама спасен утопающий гражданин Узбекистана 1998 г.р. и передан в бессознательном состоянии бригаде скорой помощи для реанимационных действий. В 17.20 медики скорой помощи, к сожалению, констатировали смерть”, — уточнила пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.