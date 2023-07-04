https://uz.sputniknews.ru/20230704/uxod-onlayn-prichiny-vrach-mneniye-36546660.html

Почему люди “уходят в онлайн” — врач

Почему люди “уходят в онлайн” — врач

Причиной такого поведения являются низкие навыки общения и нарушения психики.

2023-07-04T22:39+0500

2023-07-04T22:39+0500

2023-07-04T22:39+0500

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В эпоху интернета многие из нас предпочитают онлайн переписку, не назначая личных встреч и не тратя время на телефонные разговоры. Подобный выбор может быть связан, как с отсутствием навыков коммуникации, так и с психическим расстройством, рассказал врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин радио Sputnik.Однако в отдельных случаях онлайн-сервисы позволяют пользователям адаптироваться к своему состоянию.Что касается подростков, если они начинают общаться исключительно в онлайн-пространстве, родителям не стоит оставлять это без внимания.Также он добавил, что, если подростку поставлен какой-либо психопатологический диагноз, у него есть расстройство психики, которое проявляется, в частности, в страхе общаться вживую или по телефону, родным нужно не пытаться скорректировать ситуацию самостоятельно, а обратиться к психологу или психиатру.

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2023

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