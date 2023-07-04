Почему люди “уходят в онлайн” — врач
© Depositphotos.com / SIphotographyМужчина с удивлением смотрит на экран ноутбука
© Depositphotos.com / SIphotography
Причиной такого поведения являются низкие навыки общения и нарушения психики.
В эпоху интернета многие из нас предпочитают онлайн переписку, не назначая личных встреч и не тратя время на телефонные разговоры. Подобный выбор может быть связан, как с отсутствием навыков коммуникации, так и с психическим расстройством, рассказал врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин радио Sputnik.
Девушка за ноутбуком
© Sputnik / Екатерина Чеснокова/
"Зачастую человеку бывает некомфортно разговаривать с кем-то лично или по телефону из-за отсутствия такой привычки. Навык общения вживую можно развивать, посещая общественные места, сокращая онлайн-переписку и тем самым повышая мотивацию к офлайн-встречам. Если люди хотят получить что-то, если у них есть какая-то цель, неважно, в бизнесе или личной жизни, всегда лучше встречаться вживую. Словами мы передаем лишь 20% информации, а 80% – невербальными сигналами, то есть интонацией, голосовыми модуляциями, мимикой, жестами", – объяснил специалист.
Дети
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
Однако в отдельных случаях онлайн-сервисы позволяют пользователям адаптироваться к своему состоянию.
© Sputnik / Alexander ImedashviliДевушка в парке просматривает сообщения в смартфоне. Из серии "Люди и соцсети"
Девушка в парке просматривает сообщения в смартфоне. Из серии "Люди и соцсети"
© Sputnik / Alexander Imedashvili
"Другое дело, если есть психическое расстройство, которое влияет на социализацию человека. Например, генерализованное тревожное или депрессивное расстройство. В этом случае стоит обратиться к специалисту, который может помочь пациенту снять страхи, тревогу, напряжение. Также существуют расстройства аутистического спектра, когда у человека есть врожденное нарушение навыка коммуникации. Если человек всегда испытывал проблемы с общением, ему поставлен диагноз, и он не имеет потребности что-то менять, он выстраивает жизнь с учетом этой особенности: заказывает продукты онлайн, общается онлайн и находится в своей безопасной среде", – рассказал Фомин.
Что касается подростков, если они начинают общаться исключительно в онлайн-пространстве, родителям не стоит оставлять это без внимания.
Подросток за компьютером
© Sputnik / Владимир Трефилов/
"Бывает, что, например, до 12 лет ребенок был открытым, общительным, а потом родители вдруг подарили ему телефон. Все это накладывается на пубертат (половое созревание), и ребенок становится замкнутым, раздражительным, уходит в онлайн. Скорее всего, в этом случае его нужно просто подводить к тому, чтобы он больше общался”, — отметил врач.
Также он добавил, что, если подростку поставлен какой-либо психопатологический диагноз, у него есть расстройство психики, которое проявляется, в частности, в страхе общаться вживую или по телефону, родным нужно не пытаться скорректировать ситуацию самостоятельно, а обратиться к психологу или психиатру.